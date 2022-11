Burraco e solidarietà: il Leo Club Spoleto per l’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro

Successo per la quinta edizione del torneo intitolato alla professoressa Giovina Viola

Lo scorso 20 Novembre, il Leo Club di Spoleto è sceso di nuovo in campo per dare un concreto supporto alla comunità, organizzando il consueto torneo di burraco intitolato a Giovina Viola, ormai giunto, dopo due anni di sospensione a causa del COVID, alla sua quinta edizione.

La professoressa Giovina Viola, prima insegnante e poi preside dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni Spagna”, è stata una persona di grande spessore culturale e umano.

Nella sua lunga e brillante carriera e anche come valente socia del Lions Club Spoleto è stata sempre molto vicina al mondo dei giovani trasmettendo con i suoi insegnamenti la dedizione allo studio e alla cultura, invitando ad affrontare gli eventi della vita con equilibrio e moderazione.

Il ricavato del torneo sarà devoluto all’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro (AUCC).

Il Leo Club di Spoleto, da sempre impegnato in questo settore, ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa partecipando a tale evento conviviale ed, in particolar modo, la famiglia della Professoressa Giovina Viola che ogni anno in questa occasione dimostrano vicinanza e generosità.