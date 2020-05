Buoni spesa, domani ultimo giorno per presentare le domande

Ecco come fare

Mercoledì 6 maggio sarà l’ultimo giorno per presentare la domanda al Comune per l’erogazione dei buoni spesa.

A distanza di circa un mese dall’attivazione della misura (la pubblicazione dell’avviso risale al 3 aprile scorso) le risorse inizialmente disponibili, pari a € 244.137,50, sono in via di esaurimento.

Ricordiamo che la domanda deve essere presentata compilando il modulo (è scaricabile dal sito internet del Comune di Spoleto a questo link >> https://bit.ly/2W6hE9q) ed inviandolo all’indirizzo di posta elettronica servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it.

Eccezionalmente e solo per coloro che sono impossibilitati alla trasmissione via e-mail è possibile consegnare la richiesta presso:

1. Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Spoleto (Loc. Santo Chiodo, via dei Tessili n. 5);

2. Direzione Servizi alla Persona (via San Carlo n. 1);

3. Comando della Polizia Locale (Piazza Garibaldi, 1).

Sempre sul fronte della solidarietà alimentare, il Comune di Spoleto ha deciso, con la Deliberazione n° 63 del 31 marzo scorso, di mettere in campo altre misure urgenti di solidarietà alimentare per fare in modo che istituzioni pubbliche e private, associazioni, cittadini, ecc. possano effettuare donazioni per sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno.

Per chi volesse effettuare una donazione questo è il conto corrente attivato:

Comune di Spoleto

IBAN IT 24 X 03440 21800 000000224000

specificando nella causale: Donazione a sostegno delle misure urgenti di solidarietà alimentare