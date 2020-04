Buoni spesa: a Spoleto sono 19 gli esercizi commerciali aderenti

È ancora possibile presentare la domanda. L’avviso e il modulo nel sito del Comune



A distanza di una settimana dalla prima scadenza, sono 19 gli esercizi commerciali dove è possibile acquistare generi alimentari con i buoni spesa (l’elenco è disponibile qui >> https://bit.ly/3aWn9wG).

Da martedì scorso il Comune di Spoleto ha iniziato l’assegnazione dei buoni (ad oggi sono oltre 500 le domande presentate) comprensivi dei pacchi alimentari di generi di prima necessità, mantenendo disponibile nel sito istituzionale la modulistica per le attività commerciali che vogliono aderire all’iniziativa.

A seguito dell’ordinanza della Protezione Civile (n° 685 del 29 marzo 2020), in cui è stato previsto per i Comuni la possibilità di erogare i “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari, il Comune di Spoleto ha redatto l’avviso rivolto alle attività commerciali che intendono essere incluse nell’elenco.

L’avviso, che si inserisce nelle azioni di individuazione delle risorse e delle misure per la solidarietà alimentare, prevede che le domande con la richiesta di inclusione debbano essere inviate al Dirigente della direzione servizi alla persona in formato elettronico alla casella di posta elettronica: dina.bugiantelli@comune.spoleto.pg.it.