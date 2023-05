Buoni risultati per l’MTB Spoleto alla GranFondo Antica Carsulae

Prestigiosa 2° posizione, nella categoria junior, per Riccardo Paloni

Domenica si è disputata, sui saliscendi nei dintorni di Montecastrilli, la XXI edizione della GranFondo Antica Carsulae, valida come terza prova sia del circuito UmbriaMarathon che del prestigioso UmbriaTuscany MTB. Partecipazioni di grande spessore e prova resa assai insidiosa dalle condizioni del fondo, reso pesante e scivoloso dalle abbondanti precipitazioni delle giornate precedenti.

Nonostante molti soci fossero impegnati nella tappa umbra del Giro d’Italia delle cure palliative insieme all’AGLAIA, non è mancata una buona rappresentanza per i colori dell’MTB Spoleto, che ha portato a casa anche diversi buoni risultati.

Dalle donne sempre grandi soddisfazioni: 2° posto nella Marathon per Ursula Arcangeli, nonostante un parterre di tutto rilievo; addirittura prima Chiara Crispini nel percorso “Classic”.

Tra gli uomini prova di grande maturità di Alessandro Desantis, che consegue un brillante 7° posto, maturato con una prova di sostanza nella fase di salita e con la seconda parte, fatta di discese pericolose e scivolose, gestita senza particolari rischi.

Grandissima soddisfazione per Andrea Piermatti, sul podio della M3, categoria nella quale spicca anche il prepotente 10° posto di un Settimo Crispini in ascesa costante da qualche prova a questa parte. Ottimi tempi (entro le tre ore) anche per Mattarocci, Cedroni e Federiconi. Più staccato Cenci che, comunque, si piazza nei 10, nella M7.

Dulcis in fundo, 2° posizione, nella categoria junior, per Riccardo Paloni che ha dovuto lasciare strada solo al fuoriclasse Ragonesi (giunto 7° assoluto!). Sempre tra i più “piccoli”, si conferma anche Cardarelli (4° sul traguardo).

Prossimo appuntamento per la UmbriaMarathon 2023 il 4 giugno con la GF Bassa Valdichiana di Città della Pieve; mentre l’UmbriaTuscany si sposterà a Poppi, nell’aretino, il 18 giugno.

Nella foto: Paloni, Federiconi e Crispini