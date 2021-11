Buona prestazione di Filippo Tini del Boxing Club “Diego Bartolini” ai Campionati Italiani Youth

Il tecnico Giacomelli: “Ho voluto portare Filippo, facendogli fare questa difficilissima esperienza, perché è molto talentuoso e serio”

Importante esperienza per Filippo Tini ai Campionati Italiani Youth riservati ai giovani tra i 17 e i 18 anni, svoltisi nello scorso week-end a Baronissi (Salerno). Il peso massimo del Boxing Club Diego Bartolini “Club La Sfida”, infatti, ha preso parte al torneo togliendosi diverse soddisfazioni prima di fermarsi ai quarti di finale.

Un incontro complicato, che lo ha visto affrontare l’esperto pugile siciliano Aldo Neglia (30 match per lui finora). L’atleta spoletino, dal canto suo, si è presentato alla sfida con soli 2 match alle spalle e 5 mesi di attività pugilistica offrendo, in ogni caso, una buona prestazione e ricevendo gli applausi del pubblico presente all’interno del centro universitario PalaUnisa. Neglia si è aggiudicato di un punto il primo round mentre nel secondo i giudici hanno decretato la parità. Nell’ultima ripresa ha prevalso la maggiore esperienza dell’avversario, che ha così conquistato la vittoria.

Nessun rammarico per il tecnico Valentino Giacomelli, che reputa il torneo in questione una tappa fondamentale nella crescita tecnico-sportiva di Tini. “Ho voluto portare Filippo, facendogli fare questa difficilissima esperienza, perché è molto talentuoso e serio. Non solo non mi ha deluso, anzi: a mio modo di vedere si sarebbe anche potuto aggiudicare il match perché è stato veramente equilibrato. Si tratta di un ragazzo che, se continuerà ad allenarsi con costanza, farà molto parlare di sé per le sue doti tecniche”.

L’incontro in questione è visibile sul sito della Federazione Pugilistica Italiana. Tini tornerà sul ring il 18 dicembre, in occasione di una manifestazione in programma a Narni, e con lui ci saranno altri tre atleti del club: Matteo Rosati, Hismail Solar e Ilaria Petrini.