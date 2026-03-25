Bruxelles, giovani umbri protagonisti al Parlamento Europeo: Squarta incontra le Consulte di Cascia e Spoleto

Un’esperienza istituzionale e formativa nel cuore dell’Europa per i giovani umbri delle Consulte di Cascia e Spoleto, protagonisti oggi al Parlamento Europeo nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’europarlamentare Marco Squarta (ECR – Fratelli d’Italia), dal titolo “European Policies and Funds for the Future of Umbria and Young People”. L’incontro, ospitato presso il Parlamento Europeo, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i giovani e le istituzioni europee, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai meccanismi decisionali dell’Unione e alle opportunità offerte dai fondi europei per i territori. Nel corso dell’evento, insieme all’On. Squarta sono intervenuti rappresentanti del mondo delle istituzioni e della progettazione europea, offrendo un quadro operativo sulle politiche dell’Unione e sugli strumenti concreti a disposizione delle comunità locali e dei giovani. “Portare i ragazzi umbri dentro il Parlamento Europeo significa dare loro la possibilità di comprendere davvero come nascono le decisioni che incidono sui territori – ha dichiarato l’europarlamentare Marco Squarta –. L’Europa non deve essere percepita come qualcosa di distante, ma come un’opportunità concreta di crescita, sviluppo e futuro”. L’iniziativa ha incluso anche una visita guidata alle strutture del Parlamento Europeo e all’emiciclo, permettendo ai partecipanti di vivere da vicino il funzionamento dell’istituzione. “Credo fortemente nel valore delle Consulte giovanili – ha aggiunto Squarta – perché rappresentano una palestra di partecipazione civica e politica. Investire sui giovani significa investire sulla qualità della nostra democrazia e sulla capacità dei territori di costruire il proprio futuro”. Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di coinvolgimento delle realtà giovanili umbre nelle dinamiche europee, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e territorio e favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dall’Unione Europea.