Brasile: a Spoleto l’anteprima di FestambienteSud. Doppio appuntamento sabato 24 maggio

Dalla speciale relazione tra il festival FestambienteSud di Legambiente e l’Ambasciata del Brasile in Italia è nata l’idea di creare in Umbria, precisamente a Spoleto, un’occasione di incontro e conoscenza pensata e organizzata con l’obiettivo di dare vita ad un vero e proprio scambio culturale.

Sabato 24 maggio la città del Festival dei Due Mondi ospiterà due appuntamenti che saranno di fatti l’anteprima della XXI edizione di FestambienteSud, che si svolgerà in Puglia, con il titolo Out of Africa, il futuro dal Sud, tra Gargano e Valle d’Itria, dal 18 luglio al 1° agosto, diretto da Franco Salcuni, con la direzione artistica di Mauro Zanda.

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra FestambienteSud, l’Ambasciata del Brasile in Italia, il Comune di Spoleto, Ação Social pela Música, la Meccanotecnica Umbra, vedrà la presenza a Spoleto dell’ambasciatore Renato Mosca de Souza.

Due i momenti in programma sabato 24 maggio. Alle ore 17.30, nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale, si terrà un incontro pubblico, coordinato dal giornalista RAI Max De Tomassi, aperto agli attori economici e culturali del territorio di Spoleto e finalizzato all’avvio di un percorso di costruzione di un ponte culturale ed economico con il Brasile. Interverranno il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’ambasciatore del Brasile Renato Mosca de Souza, Alessandra Paciotto, presidente di Legambiente Spoleto, Franco Salcuni, direttore artistico di FestambienteSud, Carlo Pacifici, CEO di Meccanotecnica Umbria.

Nella Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, a partire dalle ore 20.30, è in programma il concerto con la “Camerata Jovem do Rio de Janeiro”. L’evento, che sarà a ingresso libero (con prenotazione su Eventbrite https://shorturl.at/Oo4PE), sarà la prima assoluta del loro tour italiano (domenica 25 maggio sono attesi alla Cappella Paolina al Quirinale). Si tratta non solo di un evento di grande valore, con 17 giovani musicisti brasiliani tra i 18 ed i 28 anni di età, ma è anche un appuntamento che porta con sé un significativo sociale importante, frutto del progetto Ação Social pela Música (Azione sociale per la musica), che vede nella musica un’occasione di riscatto economico e sociale per soggetti in situazione di marginalità sociale. Il concerto sarà presentato dal giornalista RAI Max De Tomassi e vedrà la presenza dell’ambasciatore Renato Mosca de Souza, del sindaco Andrea Sisti e del giornalista RAI Mauro Zanda, direttore artistico di FestambienteSud.

La Camerata Jovem do Rio de Janeiro (CJRJ) é formata da 17 giovani musicisti cariocas che hanno fra i 18 e i 28 anni d’età e che hanno seguito, sin dagli inizi, il progetto Ação Social pela Música (Azione sociale per la musica), essendo residenti in diverse favelas dello stato di Rio de Janeiro.

Creata ormai da 10 anni, la Camerata si è già esibita, in Brasile, in spazi consacrati alla musica classica come il Theatro Municipal di Rio de Janeiro, la Sala Cecilia Meireles, la Cidade das Artes, in occasione del Rock in Rio e presso alcuni centri culturali, potendo contare sulla partecipazione, nei loro concerti, di grandi musicisti come il chitarrista brasiliano Yamandú Costa, il violinista e Maestro Claudio Cruz, il pianista cinese Lang Lang e il violinista tedesco Koh Gabriel Kameda.

Questi giovani musicisti hanno partecipato, sempre in Brasile, anche a diversi festival di musica classica. Nel 2017 la Camerata ha realizzato il suon primo tour europeo, esibendosi in Germania e in Olanda, presso prestigiosi spazi per la musica da concerto come presso la sala degli Specchi di Concertgebouw ad Amsterdam.

Nel 2018 la CJRJ è stata invitata a realizzare alcuni concerti a New York, ottenendo importanti riconoscimenti all’interno della sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Nell’agosto del 2019 la CJRJ ha affrontato la sua seconda tournée in Europa esibendosi nelle principali città tedesche e svizzere di fronte ad un numeroso pubblico. Al Tonhalle di Zurigo, i giovani musicisti cariocas sono stati invitati a suonare in occasione della celebrazione del centenario della ONG Save the Children, ricevendo anche il premio Swiss Charity Award.

Nello stesso tour i giovani si sono esibiti a Ginevra, suonando presso il Palazzo delle Nazioni nella sede europea dell’ONU. Altri concerti di questo giro europeo sono stati realizzati a Düsseldorf e presso l’Ambasciata del Brasile a Berlino.

Nel 2019, 2021 e 2023, CJRJ si è esibita al Festival Rio Montreux. Sempre a Rio de Janeiro, nel 2019, ha suonato sul Palco Favela di Rock in Rio.

Nel 2020 e 2021 durante la pandemia ha realizzato varie “lives” utilizzando i principali social network. Una loro interpretazione del brano “We Are the Champions” è stata molto elogiata dalla pagina ufficiale della banda inglese dei Queen, che ha pubblicato il seguente commento: ”Siete voi i campioni”. Nel 2022 alcuni membri della CJRJ sono stati invitati a partecipare all’AIMS Festival a Solsona (Espanha).

Attualmente la Camerata Jovem do Rio de Janeiro è impegnata in una intensa agenda di concerti con particolare risalto per l’esibizione tenutasi alcune settimane fa nel Theatro São Pedro a São Paulo insieme al violinista e Maestro Cláudio Cruz.

La Camerata Jovem do Rio de Janeiro è ormai un’ensemble molto riconosciuta in Brasile per il grande talento e carisma dei suoi componenti, considerata la sua versatilità nel sapersi esibire armoniosamente in un repertorio di musica classica e di musica popular brasileira.