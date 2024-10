Boxing for Change: Terza Edizione del Progetto Educativo con il Boxing Club Diego Bartolini

Anche quest’anno il tecnico Valentino Giacomelli del Boxing Club Diego Bartolini è stato nominato Tecnico Referente della regione Umbra per il progetto “Boxing for Change” presso l’Istituto “IIS Spagna Campani”. Grazie alla collaborazione con la scuola e al costante impegno del Professor Leonardo Chiacchierini, che da anni si dedica alla crescita e al benessere degli studenti, il progetto giunge alla sua terza edizione, confermandosi sempre più strutturato e ambizioso.

Il programma prevede 10 ore di formazione pratica con tecnici federali, tra cui Valentino Giacomelli e il responsabile regionale per l’attività giovanile Valentino Spera. A queste si aggiungono altre 10 ore di E-learning per la parte teorica del progetto “Boxing for Change – With boxing you learn”, di respiro internazionale. Ideato e promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con la Federazione Romena di Boxe e Scholas Occurrentes (la fondazione di Papa Francesco), il progetto è sostenuto dal partner associato Sport Senza Frontiere e approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma ERASMUS-SPORT. Destinato alle Scuole Secondarie di I Grado, questo progetto mira a trasmettere valori fondamentali come la disciplina, il rispetto e la resilienza attraverso la pratica del pugilato.

Un risultato straordinario che coinvolgerà, oltre al Presidente della Federazione Pugilistica Italiana Umbria, Simone Duchi, anche un grande campione di boxe. Il campione, che sarà presente come testimonial, condividerà la sua esperienza e si renderà disponibile per rispondere alle domande dei giovani partecipanti, ispirandoli con la sua storia di successo e determinazione.