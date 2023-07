Boxe, Rustici conquista la medaglia d’argento al torneo nazionale “Alberto Mura”

Il pugile dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” grande protagonista della manifestazione della FPI svoltasi a Santa Maria degli Angeli

Ennesima, grande soddisfazione per l’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”. Dopo la convocazione di Adelmo Gabriele Giacomelli agli Europei che si terranno in Slovenia ad agosto, a far sorridere ancora il sodalizio biancorosso è stato Gabriele Rustici. Il giovane pugile ha infatti conquistato la medaglia d’argento al torneo nazionale “Alberto Mura”, promosso dalla Federazione pugilistica italiana in collaborazione con l’associazione sportiva spoletina al Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli dal 7 al 9 e dal 14 al 16 luglio.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia delle categorie “Schoolboy” (13-14 anni), “Junior” (15-16 anni) e “Youth” (17-18 anni). Rustici, unico rappresentante in gara dell’Umbria (Giacomelli è stato escluso in seguito alla chiamata in Nazionale), ha sfoderato una serie di prestazioni convincenti che gli hanno consentito di qualificarsi alla finale ed arrivare ad un passo dal trionfo. “Un risultato straordinario per lui, per l’intera città e per il movimento pugilistico umbro” commentano i tecnici dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” Valentino Giacomelli e Valentino Spera.

“Rustici, originario di Montefalco ma ormai spoletino d’adozione, ha un talento importante e delle capacità tecnico-tattiche incredibili. Inoltre, essendo longilineo, possiede delle braccia molto lunghe e sa come fare male agli avversari”. Pur salendo sul ring non in perfetta forma fisica a causa di un problema intestinale, il giovane pugile è riuscito comunque ad offrire una performance di grande livello perdendo la finale per un solo punto. “Ha svolto un grande match – aggiunge Giacomelli – facendo contare l’avversario, imbattuto, al primo round. La condizione di disagio, in seguito, non gli ha permesso di mantenere la stessa intensità e lo stesso ritmo nelle riprese successive e così, alla fine, ci siamo dovuti accontentare della medaglia d’argento”.

Resta, in ogni caso, la soddisfazione per aver centrato un traguardo prestigioso che certifica la bontà del lavoro svolto in maniera quotidiana dallo stesso Rustici che dagli allenatori della società spoletina. Tanti, inoltre, gli applausi tributati dalla folta platea comprendente campioni del calibro di Francesco Damiani e Roberto Cammarelle, il direttore tecnico delle squadre nazionali italiane di boxe Emanuele Renzini, il presidente della Federazione pugilistica italiana Flavio D’Ambrosi, quello onorario Franco Falcinelli ed il presidente della sezione umbra della FPI Simone Duchi.