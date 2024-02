Boxe, Palasport gremito per il “1° Trofeo F.lli Scerna”

Evento promosso dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”

Palasport gremito e tifo da stadio per i tantissimi atleti che hanno preso parte al “1° Trofeo F.lli Scerna”, promosso dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”. L’associazione sportiva presieduta da Roberto Lattanzi, nell’occasione, ha schierato ben 13 atleti di cui 7 di gym boxe: Alex Montefusco e Giorgia Federiconi (entrambi medaglia d’oro in finale), Alex Sensidoni ed Erik Maiocchi (argento in finale), Cristian Sensidoni e Lorenzo Castrica (argento in semifinale), Alessandro Minestrini (argento ai quarti).

Gli altri 6, invece, hanno disputato match di pugilato olimpico: Francesco Dal Soglio, nel settimo combattimento inserito nella card dell’evento, ha affrontato l’abruzzese Matteo Leone. I due non si sono risparmiati, dando vita ad un incontro entusiasmante con un ritmo da olimpiade alla fine vinto dall’esponente della società “WJ Sporting”. In seguito è stata la volta della debuttante Sara Pergolesi, che ha incrociato i guantoni con la ben più esperta Serena Cecilia Labella: la spoletina, pur dovendo combattere con una sola mano a causa di una lussazione alla spalla sinistra, ha gestito nel migliore dei modi i tre round dimostrandosi superiore all’avversaria. Gli arbitri, però, hanno optato per il pareggio.

Controverso pure il verdetto relativo al confronto tra Lorenzo Rainone e Jepherson Njoku, con i giudici che hanno assegnato la vittoria al pugile della società “Valle umbra nord”. Indiscutibile, invece, il successo ottenuto da Bishja Arlind ai danni di Lorenzo Cucci della “Global Gym Uno” dopo 3 riprese di vera battaglia. Altrettanto spettacolare è stata la sfida che ha visto protagonista lo spoletino di adozione Gabriele Rustici ed il quotatissimo Daniele Maselli della “Lazio Pugilato”, uscito poi vincitore dalla contesa.

A disputare il main event della manifestazione, infine, sono stati Stanislav Boiciuc ed il ternano Matteo Mattarelli della “Global Gym Uno” che, fin dal suono del gong, si sono scambiati colpi durissimi tra gli applausi scroscianti del pubblico. A prevalere è stato proprio l’atleta dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”, autore di una prestazione maiuscola caratterizzata da un gran numero di combinazioni portate al capo e al bersaglio grosso. “È stato uno di quei match che non si vedono tutti i giorni. Stany è cresciuto tantissimo e se continuerà cosi potrà ambire a grandi traguardi” le parole del tecnico Valentino Giacomelli che ha curato nei minimi dettagli la riuscita della rassegna insieme al responsabile regionale della Federazione pugilistica italiana Valentino Spera e agli altri allenatori Giuliano Lacovara e Matteo Rosati.

Fondamentale, in tal senso, il supporto offerto dagli sponsor Autodemolizioni F.lli Scerna, Cieffe impianti elettrici, Caffè Aci e Arof Onoranze funebri. L’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” (dodicesima su 1.000 società italiana per numero di eventi organizzati) intende inoltre ringraziare l’ingegnere Mirko Tosti che ha visionato e sottoscritto la certificazione della stabilità del ring ed il dottor Davide D’Eramo, sempre a disposizione dei ragazzi dell’associazione spoletina per curare infortuni e soprattutto prevenirli.

Molti gli ospiti istituzionali della serata tra cui il Presidente del comitato regionale FPI Umbria Simone Duchi, il Vice Sindaco di Spoleto Stefano Lisci ed il sSindaco di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini intenzionata ad ospitare nel suo comune, insieme all’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”, un evento pugilistico il 13 aprile.

Alla prima edizione del “Trofeo F.lli Scerna” hanno partecipato anche Daniele Rossi della “Scuola Pugilato Spoleto” e diversi atleti provenienti da altre realtà: Samuele Merluzzi, Ramadam Ramadami e Mattia Bianchi della “Sport Boxe Cannara”; Salvatore Capasso e Vincenzo Elia della “Ause Sporting Club”; Patric Tatulescu e Angelo Franchi della “Valle Umbra Nord”; Ionut Vlad Rusu e Stefan Lucain Tataru della “Global Gym Uno”; Nicola Biondini della “Atos Boxing Club”; Mattia Astolfi della “Drago Boxing Nello Sabbati”; Andrea Torre della “WJ Sporting”, Claudio Le Voci della “Perugia Fight” e Dario Natalucci della “Lazio Pugilato”.