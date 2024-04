Boxe, domani al PalaVecchio il 3° Trofeo Caffè Aci

Spoleto si prepara ad accogliere un imperdibile evento di boxe, il Terzo Trofeo Caffè Aci, organizzato dal Boxing Club Diego Bartolini associazione conosciuta anche come Club “La Sfida”. L’appuntamento è fissato per domani sabato 13 Aprile alle ore 20:00 per i match principali, anticipati durante il pomeriggio alle ore 18 dalla Gym Boxe e le attività della FPI light dalle ore 15:00.

L’atmosfera elettrizzante del pugilato prenderà vita in questa serata imperdibile, promettendo emozioni forti e battaglie indimenticabili sul ring. I biglietti per assistere a questo spettacolo di forza e determinazione sono già disponibili, al costo di soli 8 euro, presso la tabaccheria Corsaletti (Zona Stazione Spoleto) e saranno comunque acquistabili al prezzo di 10 euro anche il giorno stesso dell’evento presso il Palavecchio fino ad esaurimento posti.

L’evento di grande spettacolo rappresenta un’opportunità da non perdere anche per le famiglie: i bambini sotto 1 metro di altezza potranno entrare gratuitamente, rendendo l’evento accessibile a tutti.

Il Terzo Trofeo Caffè Aci non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione unica per riunire il territorio intorno alla passione per il pugilato e per celebrare il talento e l’impegno dei tantissimi atleti locali e provenienti dall’Umbria, dalla Toscana e delle Marche.

A rappresentare il Club la Sfida ci saranno gli atleti Arlind Bhisja, Gabriele Rustici, Sara Pergolesi, Lorenzo Rainone, Francesco Dal Soglio e Stanislav Boiciuc.

Si ringraziano gli Sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: in primis Caffè Aci che da 20 anni sostiene il nostro team, Cieffe impianti elettrici, Arof onoranze funebri, Martiniano Service e Scerna autodemolizioni.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si prega di contattare il numero 334 9337022. Preparatevi a vivere una serata di pura adrenalina e intrattenimento al Terzo Trofeo Caffè Aci!