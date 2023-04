Boxe, debutto vincente per Adelmo Gabriele Giacomelli

Il pugile dell’Asd Boxing “Club Bartolini” ha centrato subito una vittoria nel suo match di esordio nella International Boxing Association

Nuovo risultato prestigioso per l’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”. A prendersi la scena, questa volta, è stato Adelmo Gabriele Giacomelli: il campione italiano 2022 dello “Sparring Io” (attività rivolta ai giovanissimi che non prevede il contatto pieno) ha infatti ufficialmente debuttato nell’International Boxing Association, ottenendo subito una vittoria. Il match che lo ha visto protagonista è andato in scena domenica, nel corso della manifestazione organizzata dall’Accademia Pugilistica Dorica 2006 all’interno del palasport “Palabrasili” di Collemarino (Ancona).

L’esponente del sodalizio spoletino, nella circostanza, ha affrontato il pugile della “Upa Pittori” Lorenzo Pigliacampo imponendosi in tutti e 3 i round al termine di un incontro molto apprezzato dal pubblico presente nel palazzetto. Un successo che lascia ben sperare in vista delle prossime sfide, conquistato proprio nel giorno del suo tredicesimo compleanno. “Si è fatto un bel regalo – commenta il tecnico nonché padre di Adelmo, Valentino Giacomelli – ma un regalo lo ha fatto a noi del ‘Boxing Club Diego Bartolini’: ha condotto un match perfetto contro un avversario di un anno più grande e con all’attivo 5 match IBA. Se Adelmo continuerà ad allenarsi con costanza potrà regalare molte emozioni alla nostra città”.

Adelmo Giacomelli, insieme ad altri atleti dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”, tornerà sul ring il 30 aprile in occasione della seconda edizione del Trofeo Martiniani Service, in programma a Spoleto nel palazzetto vecchio dello sport di viale Martiri della Resistenza. Una giornata di sport ed aggregazione sociale che si preannuncia quanto mai ricca: dalle ore 10 alle 16 spazio alla Gym Boxe mentre dalle 17 alle 18 saranno impegnati i pugili della categoria “Sparring-Io”, a cui faranno seguito gli incontri di pugilato olimpico. L’iniziativa gode del patrocinio della Federazione italiana pugilistica, del Coni e del Comune ed è sostenuta, dal punto di vista economico, da Martiniani Service, da Cieffe srl, daCaffé Aci, da S-Events e dalla Taverna del Pescatori.

Attività commerciali che da tempo, ormai, hanno deciso di supportare le attività dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” consentendo così alle giovani generazioni di mettersi in mostra. “Vogliamo ringraziarle ancora una volta – ha affermato Giacomelli – perché, senza di loro, organizzare manifestazione di questo calibro non sarebbe possibile”. Pieno anche il sostegno fornito dal presidente della sezione umbra della Federazione pugilistica italiana Simone Duchi, molto soddisfatto per i risultati conseguiti dagli atleti spoletini.