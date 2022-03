Boxe, Adelmo Gabriele Giacomelli oro a Chianciano Terme

Importante risultato conseguito dal giovane pugile dell’Asd Boxing Club Diego Bartolini

Nuovo importante riconoscimento per l’Asd Boxing Club Diego Bartolini “Club La sfida”. In occasione della Coppa Italia, svoltasi nello scorso fine settimana a Chianciano Terme, Adelmo Gabriele Giacomelli è infatti riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Un risultato prestigioso, arrivato nella categoria “Canguri”, che testimonia la crescita del talento spoletino e la bontà degli allenamenti svolti dal tecnico Valentino Spera (responsabile dell’attività giovanile del club).

Alla rassegna, ideata dalla Federazione Pugilistica Italiana, hanno preso parte oltre 100 atleti provenienti da ogni regione d’Italia. L’Asd Boxing Club Diego Bartolini “Club La sfida”, nell’occasione, oltre a Giacomelli ha presentato altri 4 pugili.

Nella categoria “Cangurino” Francesco Rancani e Teresa Marinò si sono rese protagonista di un’ottima prova ma non sufficiente per salire sul podio. Medesimo risultato finale per Gaia Cesaretti e Irene Patito, le quali hanno gareggiato nella categoria “allievi”: prima esperienza sul ring e anche primi applausi per loro, da parte del pubblico presente alla manifestazione.

Il sodalizio spoletino, al termine degli incontri, ha espresso grande soddisfazione per il successo conquistato da Giacomelli: “Da anni la città di Spoleto non vedeva giovani sul podio a livello nazionale”.

Nel frattempo proseguono le attività dell’Asd Boxing Club Diego Bartolini “Club La sfida”. Martedì 8 marzo a partire dalle ore 10.30, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, i tecnici Valentino Giacomelli e Valentino Spera interverranno alla tavola rotonda dal titolo “Un pugno al bullismo” che avrà luogo presso l’Istituto “Spagna-Campani”: al loro fianco saranno presenti la pluri-campionessa nonché dirigente federale Roberta Bonatti, la coordinatrice regionale dell’Umbria di Sport senza Frontiere Lucia Gauzzi ed il professor Massimo Scioti.