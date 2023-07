Boxe, Adelmo Gabriele Giacomelli convocato in Nazionale

Il giovane pugile spoletino parteciperà allo stage azzurro e al dual match contro la Polonia in programma al centro di preparazione olimpica a Formia

Uno spoletino in Nazionale. Nuova, grande soddisfazione per l’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”: Adelmo Gabriele Giacomelli è stato infatti convocato per lo stage azzurro di allenamento (categoria “Schoolboy”) in programma al centro di preparazione olimpica di Formia dal primo al 7 luglio. Un raduno propedeutico al dual match (7-9 luglio sempre a Formia) che vedrà salire sul ring ed affrontarsi i migliori talenti dell’Italia e della Polonia. Le prestazioni del giovane pugile e degli altri atleti selezionati verranno osservate ed analizzate da vicino dal tecnico responsabile Patrizio Oliva il quale, in seguito, procederà poi a diramare la lista dei convocati per i Campionati Europei di categoria che si terranno nel mese di agosto.

“Si tratta di un risultato storico non soltanto per la nostra società ma anche per la città – ha affermato Valentino Giacomelli dell’Asd Boxing Club ‘Diego Bartolini’ – perché sono passati circa 20 anni dall’ultima volta che uno spoletino ha indossato la maglia azzurra”. Un riconoscimento importante che certifica il miglioramento progressivo di Adelmo e la bontà del lavoro da lui svolto, insieme ai tecnici del sodalizio spoletino, negli ultimi anni. A marzo 2022 a Chianciano Terme, ad esempio, è arrivata una quanto mai meritata medaglia d’oro legata alla Coppa Italia. Da quel momento i successi si sono moltiplicati, fino ad arrivare all’ottima performance (con conseguente vittoria) offerta in Belgio nel corso del confronto, tenutosi a fine maggio, che ha visto protagonisti una delegazione composta dai migliori talenti umbri ed alcuni boxeur locali.

Ora il livello della competizione inevitabilmente si alza ma, a prescindere da quello che sarà l’esito del match, la convocazione in Nazionale rappresenta senza dubbio un’opportunità di crescita ulteriore per Giacomelli. Grande, intanto, è la soddisfazione espressa dai tecnici dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” Valentino Giacomelli, Giuliano Lacovara e Valentino Spera al lavoro su diverse iniziative che verranno annunciate prossimamente.