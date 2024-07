Bosco di San Gregorio, l’interpellanza di Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Interpellanza del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Cretoni con richiesta di risposta scritta in base art. 26/bis comma 3 lettera c) del vigente regolamento del consiglio comunale.

Oggetto: Bosco di Piazza San Gregorio

Premesso che in data 30 giugno 2024 alle ore 10:00 è stato inaugurato il denominato “bosco San Gregorio”;

Considerato che, come si legge da comunicato stampa pubblicato sul sito ente comune di Spoleto, trattasi di un progetto sperimentale sulla sostenibilità ambientale che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Festival dei due Mondi;

Che il progetto è stato realizzato con il sostegno di Bocci vivai, la partecipazione di Echo Labs by Fercam & Dachser come sustainability partner;

Che tale progetto è stato compiuto con la supervisione dello scienziato Stefano Mancuso prevedendo l’allestimento in Piazza Garibaldi nello spazio antistante la cattedrale di San Gregorio, precedentemente destinata a parcheggio, un giardino all’italiana realizzato con individui vegetali autoctoni, cipressi, siepi di bosso, gelsi, panchine, fioriere e termocamere con display per monitorare come le piante siano in grado di mitigare le isole di calore;

Che la partecipazione della Fondazione festival dei Due Mondi alla realizzazione del bosco di san Gregorio rientra nelle iniziative che il Festival dedica ai temi della sostenibilità ambientale;

Preso atto che tale installazione ha creato ingenti problematiche a tutte le attività commerciali che insistono sull’area proprio nel mese più importante dell’anno dove numerosi turisti prendono d’assalto la nostra città;

Che le piante durante questi giorni, viste le alte temperature, appaiono appassite e sofferenti;

Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere comunale

INTERROGA

Il Sindaco e la giunta per sapere:

– Quali benefici si sono registrati dalla installazione del bosco;

– Quanto tempo si intende ancora mantenere in essere tale bosco considerato che inizialmente era stata comunicata alla Confcommercio la data del 15 luglio 2024;

– Quanto ammontano le spese sostenute per tale progetto con il dettaglio dei soggetti intervenuti compresi Comune di Spoleto e Fondazione Festival dei due mondi;

– Se l’amministrazione intende compensare il danno economico subito dalle attività con riduzione delle imposte comunali