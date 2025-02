Borsa Internazionale del Turismo, Spoleto sarà protagonista di Screenings, la rassegna di Rai Com che dall’8 all’11 aprile accoglierà 70 buyer internazionali per la presentazione delle produzioni Rai

Proseguono anche nel corso della giornata di oggi a ritmo serrato le iniziative presso lo stand di Regione Umbria alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Alla presenza di Simona Meloni, assessore regionale al Turismo, Alessandro Ravani, direttore commerciale di Rai Com, e del sindaco di Spoleto Andrea Sisti sono state illustrate le opportunità che si apriranno con l’iniziativa Screenigs, la rassegna di Rai Com che sarà ospitata dalla città Ducale dall’8 all’11 aprile. Spoleto infatti accoglierà 70 buyer internazionali per la presentazione delle migliori produzioni Rai, tra serie tv, film e documentari. Un’iniziativa che vuole coniugare la produzione di audiovisivi, la presenza di tutti i principali broadcaster internazionali e la valorizzazione del territorio umbro.

“L’evento è costruito – ha spiegato Alessandro Ravani, direttore commerciale di Rai Com – da un lato per presentare ai buyer i migliori film, serie tv, documentari, animazioni e video sulle arti performative targati Rai, dall’altro per presentare a tutto il mondo internazionale dell’audiovisivo il territorio che ci ospita. Per la città di Spoleto, e per tutto il territorio umbro, avere la possibilità di farsi conoscere e far ammirare le proprie location a questo genere di pubblico rappresenta una eccellente occasione di farsi apprezzare come possibile meta di approdo per le produzioni internazionali”.

“Faremo in modo di allargare il raggio da Spoleto a tutti i territori limitrofi – ha confermato l’assessore Simona Meloni – perché stiamo impostando una politica integrata del turismo che non lasci indietro nessun territorio e quindi la spinta di questo meraviglioso evento, che parlerà di Umbra ad una platea internazionale, deve essere una leva per aiutare le città limitrofe a usufruire di questa occasione anche per allungare la permanenza del turista che arriva in Umbria, in un’ottica più larga di strategia territoriale”.

“Da parte nostra – ha assicurato il sindaco di Spoleto Andrea Sisti – metteremo a disposizione tutte le nostre strutture e tutto il nostro expertise per far risaltare al meglio le bellezze e le capacità non solo della nostra città, ma dell’intera Regione, convinti che solo attraverso la messa a fattor comune e l’integrazione di tutte le competenze presenti si riesca a creare valore per tutta l’Umbria”