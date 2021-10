Borgo Trevi polo d’arte fra estemporanea e Mostra d’arte Contemporanea

di Lia Novisa

Ottobre trevano, profumo di sedano nero, mosti, olive pronte alla frangitura, echi antichi di storie di agricoltura verace fra i terrazzi di pietra e olivi secolari.

Trevi è anche arte immersa fra i colori degli artisti che numerosi arriveranno a portare creatività.

Estemporanea Autumn Art, una tradizione itinerante che il 3 di Ottobre farà tappa a Borgo Trevi grazie all’impegno del Presidente del Centro Sociale Gruppi Martani, Pietro Coricelli, di Giuseppe Brunelli, Presidente Arci, del Comune di Trevi Patrocinante dell’iniziativa, si ringrazia in particolare Stefania Moccoli per il grande impegno e il Sindaco Sperandio.

L’evento curato dal Direttore Artistico Mariolina Savino per Carapace Movimento Artistico Culturale, si arricchisce anche della Mostra di Arte Contemporanea che si terrà durante tutto il mese di ottobre.