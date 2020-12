Borgo Trevi: al via i lavori per il consolidamento post-sisma 2016 della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia

L’edificio fu consacrato il 22 ottobre 1973 dall’arcivescovo Ottorino Pietro Alberti

Avviati i lavori per il consolidamento della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia in Borgo Trevi di Trevi, lesionata dai terremoti del 2016. Una bella notizia per la popolosa comunità guidata da don Jozef Gercak e da don Kamil Ragan. I terremoti del 2016 hanno provocato delle lesioni alle tamponature interne. Circa 90.000,00 è la cifra per il recupero: parte sono giunti dalla polizza assicurativa e parte sono stati messi dall’archidiocesi di Spoleto-Norcia. Il progettista e responsabile dei lavori è il geometra Simone Desantis; il coordinatore per la sicurezza e calcolatore statico è l’ing. Francesco Mangani; l’impresa esecutrice è la I.E.A.S. di Andrea Scerna. La fine dei lavori è prevista nei primi mesi del 2021.

«Finalmente si sta avverando ciò che aspettavamo da tempo», commentano i coniugi Maria e Lucio Brunelli, fedeli della parrocchia di Borgo Trevi. «Tutta la comunità è felice di ciò. Non vediamo l’ora di tornare a pregare nella nostra grande chiesa, che può accogliere tanti fedeli. Di ciò sicuramente sarà contento anche il parroco che l’ha voluta, don Michele Nizzi, di venerata memoria».

Breve storia della chiesa e cronologia dei parroci. Nel 1968 l’arcivescovo Ugo Poletti ha eretto la parrocchia di Borgo Trevi e l’ha dedicata alla Sacra Famiglia in memoria del beato Pietro Bonilli. Nel 1972 l’arcivescovo Giuliano Agresti ha benedetto la prima pietra della nuova chiesa. Il 22 ottobre 1973 l’arcivescovo Ottorino Pietro Alberti, essendo parroco don Michele Nizzi, ha consacrato la nuova chiesa. Questo edificio di culto è stato realizzato con un bando della Commissione dell’Arte Sacra nazionale. La chiesa è a forma di tenda in ricordo della tenda del convegno di Mosè che, durante l’esodo, si trovava al centro dell’accampamento e al cui interno c’era l’arca dell’alleanza che custodiva la tavola dei Comandamenti. Ciò per sottolineare che la chiesa è la casa di Dio in mezzo alle case degli uomini. Cronologia dei parroci di Borgo Trevi: dal 1968 al 1986 don Michele Nizzi; dal 1986 al 2001 mons. Dino Pallucchi; dal 2001 al 2010 padre Jose Kurian Mecheril, VC; dal 2010 al 2016 mons. Oreste Baraffa; dall’ottobre 2016 don Jozef Gercak e don Kamil Ragan sono parroci in solido.