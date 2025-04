Borgo si colora con il PIC-NIC in Fiore.  A Pasquetta festa per tutti a Corso Garibaldi

Una giornata all’ insegna della primavera, della musica e del divertimento quella in programma per il lunedi di Pasquetta (21 aprile) a Corso Garibaldi, dove andrà in scena il PIC-NIC in Fiore. L’evento, organizzato dall’ dall’Associazione Il Borgo – Le Vie dello Shopping con Bensà Event Organization, promette di portare una ventata di allegria nel cuore della città . Si parte alle ore 12.00 con l’apertura ufficiale e la possibilità per tutti di partecipare al picnic urbano tra fiori e decorazioni floreali. Alle 15.30 sarà il momento dello spettacolo itinerante dell’Accademia Creativa Note di Strada, con performance artistiche lungo la via. Spazio anche ai più piccoli: alle 16.00 si terrà la Caccia all’Uovo organizzata dal Filo Rosso, pensata per far divertire i bambini tra giochi e sorprese. La giornata si concluderà alle 18.00 con il DJ Set aperi PIC-NIC, tra musica e brindisi all’aria aperta.

“Ogni cosa che facciamo – spiega a DMN Maria Chiara Bocci, presidente dell’Associazione Il Borgo – nasce dalla voglia di migliorare insieme, giorno dopo giorno. L’Associazione Il Borgo sta facendo sempre di più per la città e per chi la vive. Ci teniamo a creare legami, a essere un punto di riferimento per la comunità e a promuovere iniziative utili che non siano episodi isolati, ma tappe di un percorso che porta lontano”.

PIC-NIC in Fiore è dunque un’occasione perfetta per vivere la città in modo diverso, tra natura, convivialità e tanta voglia di stare insieme.