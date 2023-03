Borghi, turismo 4.0 e transizione scuola lavoro. Se ne parla il 27 marzo a Palazzo Mauri

AICT EVENTS p er il dialogo sociale

Promuovere il dialogo sociale tra operatori economici, amministratori locali e residenti per un confronto sulle nuove tendenze del comparto turistico: questo il focus dell’incontro in programma lunedì 27 marzo a partire dalle ore 10.30 a Palazzo Mauri.

Si tratta del primo di una serie di eventi organizzati dalla AICT, Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo.

Moderato da Aldo Linguiti, Vice Presidente AICT, l’appuntamento è stato concepito per parlare dei nuovi trend come motori di ripresa dell’economia e di crescita delle reti di imprese turistiche in un unico brand sostenibile; delle nuove competenze come supporto alla transizione digitale e generazionale; della riorganizzazione dei sistemi produttivi e dell’innovazione dei processi organizzativi nel settore.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, si alterneranno gli interventi di Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia” , Monica Migliorati, Delegata Nazionale F.A.I.T.A., Simone Fittuccia, Presidente Federalberghi Umbria, Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore al Marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale, Paola Rampini, Responsabile del sistema duale di ANPAL, Roberta Galassi, Dirigente scolastico IPSEOASC Alberghiero “Giancarlo De Carolis” di Spoleto, Tommaso Barbanera, Presidente Confcommercio – Spoleto e Salvatore (Rino) Piroscia, Presidente AICT.

Durante l’evento, in cui si affronterà anche il tema della valorizzazione del territorio nella rete internet e nelle communities, sarà premiato il Dott. Comm. Santino Galbiati con il premio “Personalità dell’Annata turistica 2023” per la dedizione e la lungimiranza con cui ha sostenuto i cambiamenti epocali dell’era digitale mantenendo inalterata la tradizione della cultura manageriale del turismo.