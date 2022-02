“Borghi Sicuri”, oltre 200 persone controllate dalla Polizia a Spoleto

Controlli anche in 25 esercizi pubblici

Continua l’attuazione dei servizi straordinari di controllo del territorio, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, finalizzati a rafforzare l’azione della Polizia di Stato nel contrasto dell’illegalità diffusa, in particolare dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti. La finalità è quella di innalzare – in tutta la provincia di Perugia – la soglia di sicurezza percepita dalla popolazione e monitorare l’osservanza della normativa per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Il progetto “Borghi Sicuri” è stato fortemente voluto dal Questore di Perugia che ha intensificato i servizi incrementando l’impiego di uomini e mezzi, sia nelle fasce diurne che notturne.

I servizi effettuati con l’impiego sinergico del personale dell’Ufficio Controllo del Territorio dei Commissariati e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche – sono stati effettuati, nella giornata di ieri nel territorio di Spoleto, mentre oggi sono in corso nel territorio di Assisi e di Foligno.

Particolare attenzione è stata riservata al centro cittadino, alla periferia e alla zona commerciale/industriale dove sono state oltre 200 le persone identificate, 25 gli esercizi pubblici controllati e 30 i veicoli controllati nel corso dei 5 posti di controllo effettuati.

Nel corso del servizio è stata contestata anche una sanzione per violazione delle norme del Codice della Strada, al quale è seguito il fermo amministrativo del veicolo con contestuale ritiro della carta di circolazione.

Grazie al costante impegno degli operatori della Polizia di Stato si è cercato di dare immediato riscontro alle richieste dei cittadini, che nei giorni scorsi avevano richiesto una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, per contrastare l’incremento dei reati predatori dell’ultimo periodo.

I controlli straordinari proseguiranno anche nel corso della settimana.