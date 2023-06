Boom di adesioni per il Gran Gala di “Visti dalla Tribuna”

In 200 per sostenere la Caritas diocesana e l’Emilia Romagna

E’stata una settimana frenetica, ma alla fine gli organizzatori del Gran Gala “Visti dalla Tribuna”, ideato e voluto dal nuovo periodico sportivo e d’attualità, diretto da Renzo Bertie e che si svolgerà giovedì 22 alla Pro Loco di San Venanzo, possono tirare un sospiro di soddisfazione. “Francamente – dice Renzo Berti, direttore di “Visti dalla Tribuna” -, non ci aspettavamo una risposta così entusiasta da parte della gente. Per la cena di beneficenza abbiamo superato le 200 presenze. Non si tratta solo di persone legate al mondo del calcio, o di tifosi di Spoleto e Ducato, ma anche di gente che ha aderito per dare una testimonianza di cristiana solidarietà e di sostegno alla Caritas Diocesana, con la quale c’è stata una buona collaborazione per la riuscita dell’evento, grazie al suo direttore don Edoardo Rossi, ed alle sue collaboratrici. Un grazie sentito va anche a tutti gli sponsors della manifestazione, ed in particolare a Urbani Tartufi, Oleificio Pietro Coricelli, Cs Banqueting, Scardabozzi impianti elettrici e Sicaf. Mi premeva ricordare che durante la serata ci sarà una estrazione a premi con un week end in Romagna per due persone, il cui ricavato andrà alla Caritas di Ravenna per i bisogni delle famiglie che hanno perso tutto a causa dell’alluvione”. Giovedì 22 giugno, gli attesi protagonisti della serata saranno gli ex calciatori ed allenatori famosi, tra cui Bruno Giordano, Walter Novellino, Franco Vannini, Ezio Brevi, Marco Gori e il giovane talento spoletino, Alessandro Farroni, senza dimenticare le “vecchie glorie” Paolo Berrettini, Massimo Roscini e Gianni Troiani, che daranno vita ad un interessante “talk show”, abilmente diretto da un autentico “cerimoniere” del calcio quale il giornalista di “Tuttosport”, Mario Mariano, coadiuvato dalla bella e frizzante Rebecca Antonini. In collegamento da Torino, ci sarà una delle penne più famose del giornalismo sportivo italiano: Darwin Pastorin, che sarà intervistato da Paola Berrettini. Poi, dopo la cena (c’è ancora qualche posto libero che può essere prenotato al 347 6711135), spazio alla premiazione dei giocatori e delle società calcistiche del comprensorio, oltre ad alcuni riconoscimenti per atleti di altri sport. La consegna dei premi sarà intervallata da momenti di intrattenimento musicali, nonchè dai siparietti comici dell’attore spoletino, Tommaso Biondi. La manifestazione verrà ripresa da Umbria + Tv e

potrà essere seguita in diretta Facebook sull’account di Asd Spoleto. Ed allora buon Galà a tutti!

Da sinistra: Novellino, Causio, Vannini, Mariano