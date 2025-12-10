Book Speed Date giovedì 11 dicembre

Giovedì 11 dicembre nella Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Spoleto, si svolgerà il “BOOK SPEED DATE”, una iniziativa di promozione della lettura organizzata dall’Istituto IPSEOASC di Spoleto in collaborazione con la Biblioteca Comunale.

Un “incontro lampo” tra studenti e libri, pensato per far scoprire nuovi titoli, stimolare la curiosità e promuovere la lettura in modo divertente e partecipativo.

Ogni studente avrà l’occasione di “incontrare” diversi libri dopo averne scelto uno in biblioteca comunale e averlo letto, lo proporrà in modo tale da far incuriosire anche gli altri compagni.

Parteciperanno alla gara quattro classi che formeranno due squadre contrapposte: classe 1° A vs – 1°D e classe 1°B vs – 1° C.

Al termine della gara, i primi tre classificati con maggior punti di gradimento, verranno premiati dalla biblioteca con giochi da tavolo e verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato e la patente del lettore (raggiungibile a punti con attività di lettura nell’arco di un anno).