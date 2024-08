Bonelli lascia la Ducato Futsal, Cannarozzo: “Perdiamo un grande portiere e un grande uomo”

Continua a modellarsi la rosa della Ducato Futsal in vista della stagione ’24-’25. Novità in uscita sul fronte portieri, con Simone Maurelli che, dopo aver dato una grande mano nella seconda parte della scorsa stagione, rientrerà dal prestito al Città di Norcia. Non sarà più a disposizione di Claudio De Moraes, nemmeno Antonio Bonelli, che ha lasciato Spoleto per motivi di lavoro. E, proprio sull’addio al numero uno di origini lucane si sofferma il team manager, Luca Cannarozzo.

“Perdiamo non solo un grande portiere, ma soprattutto un grande uomo, un ragazzo che si è calato perfettamente nella nostra realtà, anche in un campionato difficile come la C2. Di Antonio abbiamo apprezzato la professionalità negli allenamenti, ma anche la disponibilità nell’accettare il fatto che, nonostante avesse avuto esperienze in categorie superiori, avrebbe dovuto alternare le sue prestazioni con quelle di Marco Stramaccioni. Ci mancherà la sua educazione e la capacità di fare gruppo; e non possiamo che augurargli le migliori fortune in tutti i campi, auspicando che, in un futuro più o meno lontano, possa tornare a fare parte della famiglia della Ducato Futsal, che siamo certi che lui continuerà a sostenere anche da Vipiteno”.

Confermato che, entro la fine della settimana, sarà dato l’annuncio di almeno un neo-acquisto