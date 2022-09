Bocciofila Città di Spoleto, Federico Alimenti è Campione del Mondo Juniores

Le congratulazioni del Vicesindaco Stefano Lisci

“Un risultato straordinario, ottenuto con sacrificio e passione, che conferma la vivacità e la professionalità del movimento boccistico spoletino”.

Con queste parole il Vicesindaco Stefano Lisci ha saluto la vittoria del giovane atleta spoletino della Bocciofila di Spoleto Federico Alimenti, Campione del Mondo Juniores nella specialità coppia insieme a Tommaso Martini.

“Seguiamo da tempo e con molto interesse l’evoluzione del percorso sportivo di questa disciplina nella nostra città – ha aggiunto il Vicesindaco Lisci – perché riteniamo che sia un esempio positivo capace, come in questo caso, di valorizzare i giovani talenti dando loro lo spazio per potersi esprimere anche in competizioni prestigiose.

Si tratta di un risultato che onora il lavoro portato avanti dal Presidente Bruno Nemmi. Lo scorso anno ci siamo congratulati con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Città di Spoleto per aver ottenuto il titolo di Campione d’Italia. Oggi, a nome della città, lo facciamo con lo stesso entusiasmo e con lo stesso orgoglio rivolgendoci a Federico Alimenti e augurandogli di poter raggiungere in futuro altri prestigiosi traguardi”.