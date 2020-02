Bocce, a Campello sul Clitunno il 3° Memorial Sergio Carmeli

Per tutta la giornata di oggi presso la Bocciofila Clitunno

(DMN) Campello sul Clitunno – verrà disputato oggi, domenica 1 marzo, il 3°Memorial Sergio Carmeli, storico ed amatissimo presidente dell’ Asd Bocciofila Clitunno, organizzato dai figli Angela, Pino e Simon Pietro. Saranno presenti 71 atleti impegnati in diverse categorie.

La competizione é in programma per tutta la giornata presso la Bocciofila Clitunno e per la premiazione saranno presenti i nipoti di Sergio Carmeli con la figlia Angela, presidente dell’Asd Pol.Pen. Spoleto.