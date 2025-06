Bluetongue, Insieme per Spoleto interroga il Sindaco su misure e aiuti per gli allevatori

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo dell’interpellanza urgente con richiesta di risposta in consiglio presentata dal Gruppo Insieme per Spoleto:

I sottoscritti consiglieri comunali, VISTA L’ emergenza della lingua blu nella nostra città ,che sta colpendo gli allevamenti di bestiame mettendo a rischio la salute degli animali con ricadute negative sull’economia locale ; CONSIDERATO CHE -La malattia Bluetongue nella nostra città registra decessi di ovini del 1%; -La malattia della lingua blu, nota anche come febbre catarrale o malattia Bluetongue, è una Malattia virale che colpisce principalmente gli animali ,in particolare i ruminanti come pecorei e bovini ; -La malattia è causata da un virus che viene trasmesso attraverso le punture di zanzare del Genere Culicoides; ATTESO CHE -La trasmissione può avvenire attraverso il contatto diretto tra animali infetti infetti e animali sani ; CHIEDONO AL SINDACO -Quali misure sono state adottate finora per prevenire e controllare la diffusione della malattia della Lingua blu nella nostra città; -Se sono stati attuati piani per fornire supporto e assistenza agli allevatori colpiti dalla malattia,in particolare per quanto riguarda la vaccinazione degli animali ,la gestione delle scorte e la compensazione per le perdite economiche; -Come pensa di garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica in relazione alla malattia della lingua blu, considerando l’ impatto potenziale sulla produzione e Commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale; -Quali sono le azioni che il Comune di Spoleto intende intraprendere per collaborare con le autorità regionali e nazionali per affrontare l’ emergenza e trovare soluzioni a lungo termine

Donatella Loretoni

Giancarlo Cintioli

Paolo Piccioni