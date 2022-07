Bilancio positivo per il primo anno di attivazione del corso serale all’Istituto Alberghiero

Bilancio più che positivo del primo anno di attivazione del corso serale all’Ipseoasc “G.de Carolis”: gli esami di Stato hanno confermato la valida preparazione dei candidati e delle candidate, frutto del clima di serietà ma anche di collaborazione e di confronto che si è respirato in classe per tutto l’anno scolastico.

La media dei voti della classe, 85/100, riflette quello che è stato il percorso iniziato ad ottobre ma soprattutto anche le forti motivazioni che hanno spinto ciascun candidato/a lavoratore a riprendere in mano i libri da adulto: completare prima di tutto per se stessi un ciclo di studi lasciato in sospeso e, cosa non secondaria, avere un titolo di studi per migliorare la propria posizione lavorativa oppure cambiare il proprio lavoro, data la grande richiesta nel mondo enogastronomico, anche se qualcuno non disdegna il pensiero di proseguire il percorso degli studi, guardando all’università.

Ora che anche Spoleto torna ad avere i Corsi Serali per adulti, grazie all’offerta formativa all’Ipseoasc “G.de Carolis”, non resta che augurare alla classe V dell’anno scolastico 22/23, lo stesso successo dei loro compagni e compagne e invitare tutti coloro che stanno pensando di portare a termine gli studi lasciati in sospeso o di prendere un secondo diploma ampiamente spendibile nel mondo del lavoro a contattare la segreteria didattica, le iscrizioni, per questa tipologia di corso, sono ancora aperte: didattica@alberghierospoleto.it ;