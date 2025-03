Bilancio, la soddisfazione del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Partito Democratico di Spoleto saluta con soddisfazione l’approvazione del bilancio comunale che consolida e amplia una imponente progettualità che vede i rappresentanti del Pd fortemente motivati e impegnati.

Inoltre si registra con favore il voto di astensione del gruppo Insieme per Spoleto maturato a fronte dell’accoglimento, da parte dell’intera maggioranza, dei tre emendamenti presentati dal gruppo stesso.

Un dato significativo sotto il profilo politico in quanto, per il bene della città, apre a possibili interlocuzioni con un gruppo fino ad oggi fermo nell’opposizione alla maggioranza, ma che si colloca nell’alveo del centrosinistra con cui condivide i valori. Aprire un dialogo costruttivo, come prefigurato anche dal capogruppo di Insieme per Spoleto, Paolo Piccioni, può costituire una fase nuova con ripercussioni ancor più positive per la città.

I Democratici, consapevoli del ruolo trainante attribuito loro dai cittadini, continueranno a impegnarsi al massimo per rendere tangibili i progetti in itinere che cambieranno in positivo il volto della nostra Spoleto.