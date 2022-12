Bilancio di fine anno ampiamente positivo per la Bacigalupo

“chi si diverte non perde mai”

In casa Bacigalupo è tempo di bilanci di fine anno. La compagine biancorossa, presieduta da Luca Scardabozzi, dal 2020 ha iniziato il nuovo percorso del calcio giovanile. Ad oggi vanta circa 80 tesserati. Il crescente numero di ragazzi è frutto del lavoro passionale profuso dai dirigenti e dal personale tecnico operante. L’aver conciliato nel settore tecnico personale giovane con quello con esperienza navigata ha sicuramente premiato. Nell’attuale stagione la compagine biancorossa, con tesserati che vanno dal 2017 al 2008, partecipa ai campionati della scuola calcio e del settore giovanile con una squadra nella categoria dei giovanissimi. L’utilizzo del magnifico campo sportivo di Morgnano, a molti conosciuto come la “bombonera”, l’utilizzo dell’impianto sportivo polivalente della Pro-loco di San Venanzo dell’amico Giacomo PIZZI, la caratteristica di essere un piccola società quasi a gestione familiare, la policy societaria di tenere al minimo le quote per l’attività sportiva, il continuo confronto con i genitori dei ragazzi e la massima attenzione ai nostri tesserati di fatto risulta ad oggi vincente e particolarmente gradita.

Come particolarmente gradito è il fatto di vedere nuovi tesserati portati dai genitori che, vedendo il campo, ricordano al figlio/a di aver calpestato, molti anni fa, l’erba dello storico “Don Andra PETRUCCIOLI” di Morgnano. L’affiliazione con l’Academy del Perugia Calcio che permette ai nostri atleti di poter svolgere allenamenti congiunti con lo staff tecnico di Pian di Massiano (vds. foto) e di partecipare alle iniziative della stessa Academy come, tra l’altro, il prossimo “Academy Cup” che vedrà nei giorni 6/7/8 aprile p.v. i nostri atleti confrontarsi con le affiliate di tutta la penisola.

Il grande afflusso di personale alla cena sociale (vds. foto) effettuata nei giorni scorsi presso il Ristorante “La Fattoria” è prova che il percorso intrapreso è quello giusto. Nel fare gli auguri a tutti i presenti e nel ringraziare particolarmente chi opera senza soluzione di continuità (dirigenti, tecnici, collaboratori ed amici) per continuare a far crescere la storica compagine spoletina, il presidente ha ribadito il motto societario “chi si diverte non perde mai”.

Buone Feste a tutti dalla S.S.D. BACIGALUPO…