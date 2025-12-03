Bilancio Comunale, Insieme per Spoleto: “Gli Emendamenti Ignorati e le Conseguenze per la Comunità”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il bilancio di un comune è uno strumento fondamentale per la gestione delle risorse pubbliche e per il benessere della comunità, ma non è solo uno strumento contabile. L’argomento è delicato e merita un’analisi approfondita, poiché i nodi venuti al pettine non riguardano solo i numeri, ma toccano da vicino la vita dei cittadini, la trasparenza delle istituzioni e la fiducia nella politica. Dietro il paravento di un bilancio apparentemente solido, si nasconde una realtà ben più complessa e non bastano le manovre di ingegneria contabile utilizzate finora per evitare una serie di effetti domino devastanti. Gli emendamenti al bilancio sono strumenti essenziali attraverso cui gli eletti in Consiglio Comunale possono rispondere a necessità emergenti, ottimizzare le spese e garantire che i fondi siano allocati in modo equo e responsabile. Come gruppo consiliare abbiamo presentato nel febbraio scorso tre emendamenti al bilancio di previsione, approvati all’unanimità, che non solo riflettevano la volontà politica di migliorare la vita dei cittadini, ma permettevano anche di indirizzare risorse verso settori chiave come la sicurezza, i servizi sociali per gli anziani ed il trasporto gratuito per chi aveva bisogno di cure sanitarie. Quando un Consiglio Comunale approva emendamenti e con essi modifica il bilancio presentato dalla Giunta Comunale ci si aspetta che vengano implementati in tempi brevi, con chiarezza sui capitoli di bilancio interessati. Così non è stato. Non sono stati fatti i necessari atti e non si è provveduto alla attuazione di quanto deciso dal Consiglio Comunale. Un fatto gravissimo, non solo da un punto di vista politico. Ciò crea gravi conseguenze per la trasparenza e l’efficacia dell’amministrazione comunale e va ad incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che vengono percepite come distaccate dalla realtà e dai bisogni della comunità. Quanto avvenuto con il bilancio di previsione è una testimonianza del nostro impegno verso la comunità che rivendichiamo con orgoglio. Siamo convinti che il bene comune debba prevalere sulle vanità di qualche assessore o consigliere e infatti avevamo fatto approvare il trasporto gratuito per gli ultra settantacinquenni, avevamo trovato risorse per garantire il servizio notturno della polizia locale ed il servizio, gratuito, di trasporto per quelle persone che avevano bisogno di recarsi a fare delle visite fuori città. I soldi li avevamo trovati andando ad esempio a tagliare del 10 per cento i costi della politica decurtando gli stipendi di tutti gli amministratori. Il Sindaco e la sua maggioranza invece di pensare al sociale e a far attuare quanto stabilito dal Consiglio Comunale hanno preferito concentrarsi sul taglio dei nastri ed a fare inutili passarelle utilizzando impropriamente la fascia tricolore. Far finta di nulla e continuare con una narrazione lontana dalla realtà non è il solo (ormai noto) atto di arroganza e negligenza di questa amministrazione. È lo specchio della mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Crediamo che l’Amministrazione Comunale deve assumersi con serietà le sue responsabilità, e con essa le forze politiche che l’hanno sostenuta fino ad ora, risparmiando alla nostra comunità lo spettacolo imbarazzante dello scaricabarile che si sta consumando in queste ore tra i vari dirigenti comunali e tra il Sindaco e la struttura comunale. È tempo di dare alla nostra Città un’amministrazione più autorevole, trasparente e in grado di rispondere realmente ai bisogni della popolazione. I nodi sono già al pettine e la verità è sotto gli occhi di tutti. È tempo di riconoscerlo e agire, anche se con colpevole ritardo.

Paolo Piccioni

Giancarlo Cintioli

Donatella Loretoni