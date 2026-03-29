Bilancio approvato: il Partito Democratico avanti con responsabilità e visione per Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

L’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la piena operatività dell’ente e portare avanti interventi attesi dalla città. Come Partito Democratico lo abbiamo ribadito con chiarezza anche negli interventi in Consiglio comunale: la nostra scelta è stata una scelta di responsabilità, nell’interesse esclusivo di Spoleto e dei suoi cittadini.

L’approvazione del bilancio è il risultato di un percorso che ha richiesto tempo e un confronto serio e responsabile, necessario per condividere priorità, tempi e scelte strategiche per la città. Il Partito Democratico ha partecipato a questo percorso con senso delle istituzioni e spirito costruttivo, contribuendo in modo determinante a garantire l’approvazione di uno strumento fondamentale per dare concretezza agli interventi attesi dalla comunità.

Andiamo avanti per sostenere progetti importanti per la città: dalla manutenzione del verde pubblico al miglioramento della viabilità e delle strade, dai tanti cantieri aperti alla riqualificazione degli impianti sportivi, dal rafforzamento della sicurezza urbana attraverso l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza alle attività culturali, fino al lavoro di rigenerazione dei borghi e delle comunità, elementi centrali per uno sviluppo equilibrato del territorio.

Riteniamo inoltre fondamentale continuare a costruire un percorso amministrativo fondato sull’ascolto e sul confronto con la città e con le associazioni di categoria, a partire dal mondo del commercio, che rappresenta una risorsa essenziale per la vitalità economica e sociale di Spoleto. Solo attraverso il dialogo e la condivisione è possibile mettere a terra progetti efficaci e sostenibili.

Il Partito Democratico continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà e senso delle istituzioni, assumendosi fino in fondo le responsabilità che competono a una forza di governo e contribuendo in modo leale e determinato alla stabilità dell’azione amministrativa.

A chi sostiene che manchi una visione rispondiamo con chiarezza: la nostra visione è Spoleto. È la città reale, quella vissuta ogni giorno dai cittadini, dalle famiglie, dalle associazioni, dalle imprese e dalle attività commerciali. È da qui che continuiamo a partire per costruire scelte concrete e utili alla comunità.

Il Partito Democratico continuerà quindi a lavorare con determinazione per garantire qualità delle scelte e risultati tangibili, mettendo sempre al centro l’interesse della città e dei suoi cittadini.