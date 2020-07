Bici Club Spoleto cambia veste e lancia la partnership con Tecnokar

Presentate venerdì le nuove divise

di Marco Bea

Nuova linea ed un nuovo sponsor di peso per il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti”, sempre attivo nonostante lo stop sul fronte degli impegni agonistici. Nella serata di venerdì 3 luglio la compagine guidata dal patron Siro Castellani ha infatti svelato la divisa per le prossime stagioni, con un evento di presentazione tenutosi presso la sede della Tecnokar.

Una location non casuale considerata la partnership appena avviata tra la nota ditta produttrice di semirimorchi e la formazione amatoriale spoletina, che ha quindi colto l’occasione per dare formalmente il benvenuto ai suoi nuovi sostenitori.

A fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente del gruppo Graziano Luzzi, al timone dell’azienda insieme a Fausto Martinelli e Fabrizio Piccioni, mentre Enzo e Francesco Castellani, al fianco dell’infaticabile team manager Paolo Orazi, hanno partecipato come rappresentanti della dirigenza del Bici Club. La serata quindi ha costituito anche un momento di incontro e dialogo tra due realtà di spicco del tessuto imprenditoriale del territorio, con il trait d’union della passione per lo sport e, in particolare, per il ciclismo. Dopo una parentesi di sponsorizzazione negli anni ’80 la Tecnokar tornerà quindi a supportare in prima persona il mondo del pedale spoletino, al fianco di una squadra con la quale si è già instaurata una profonda sinergia in quanto ad obiettivi, valori e visione strategica.

Il marchio del nuovo partner del Bici Club non poteva che avere uno spazio di riguardo nel kit presentato venerdì, griffato sempre dall’azienda abruzzese GI-ESSE. Rispetto alla precedente versione è stata tuttavia apportata una piccola rivoluzione sul piano cromatico, con una netta predominanza del blu e con degli inserti neri sui fianchi e sulle maniche, nella medesima tonalità dei calzoncini. Adesso non resta che attendere il debutto delle nuova maglia in gruppo, nella speranza di poter rivedere presto gli atleti del team spoletino in azione nelle competizioni di tutta Italia.