Biblioteca comunale: il cortile coperto di palazzo Mauri diventa un hub multifunzionale

  • Redazione
  • Novembre 7, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
    • La biblioteca comunale “Giosuè Carducci” potenzia i suoi servizi e i suoi spazi per il pubblico facendo del cortile coperto di palazzo Mauri non solo un rinnovato spazio caffè, ma soprattutto un vero e proprio hub multifunzionale e aggregativo, un nuovo punto di riferimento per la città dove ospitare iniziative, eventi e animazioni socio-culturale.

     

    Uno scenario che scaturisce dopo un lungo e rigoroso processo partecipativo, nell’ottica di una maggiore accessibilità di uno degli spazi pubblici più importanti e strategici del centro storico e nel solco di una congiuntura globale che vede le istituzioni bibliotecarie estendere l’offerta dei servizi fino a porsi a sempre più come presidi culturali e sociali, come spazi relazionali per la socialità e il benessere.

     

    Dopo l’avviso pubblico dello scorso settembre per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore che insieme al Comune assumesse l’incarico di co-progettare attività di animazione culturale e sociale, organizzazione eventi e gestione dello spazio caffè nel cortile coperto di palazzo Mauri, è stato individuato l’ODV Social Sport Spoleto.

     

    A seguito di una fase di co-progettazione, prevista dal bando, l’amministrazione ha approvato gli elaborati progettuali e finanziari finali e può cominciare quindi la fase di preparazione e di allestimento dello spazio nel cortile coperto per la fase propedeutica ad alcune iniziative programmate in coincidenza delle festività natalizie e di fine anno.

     

    Partner del l’ODV Social Sport Spoleto sono Le Bohemien e TO.LO.GI.CO.

     

     

     “La nuova vita del cortile di Palazzo Mauri segna un passo importante per la Biblioteca Carducci, che diventa sempre più uno spazio aperto e condiviso ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla valorizzazione delle cultura, Danilo Chiodetti Grazie a un percorso partecipativo e alla collaborazione con il Terzo Settore, Spoleto rafforza il ruolo della cultura come motore di comunità e inclusione.” ​

