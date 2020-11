Biblioteca ‘Carducci’ e uffici di Palazzo Mauri chiusi per sanificazione fino all’8 novembre

Operazioni necessarie dopo la positività di un dipendente comunale al Covid-19

Un dipendente del Comune di Spoleto, in servizio presso la biblioteca comunale “G. Carducci”, è risultato positivo al Covid-19.



Il lavoratore, che aveva accusato alcuni lievi sintomi nei giorni scorsi, era in malattia da mercoledì 28 ottobre.



A scopo precauzionale e per consentire la sanificazione degli uffici, il Comune di Spoleto ha stabilito la chiusura di Palazzo Mauri fino a domenica 8 novembre.

I prestiti in scadenza verranno automaticamente prorogati di una settimana. Il servizio di consultazione su prenotazione riprenderà lunedì prossimo.

In questa settimana il personale sarà in smart working. Per eventuali comunicazioni urgenti si può inviare una email a biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it.

La biblioteca comunale “G. Carducci” e gli uffici della direzione sviluppo del Comune di Spoleto riapriranno lunedì 9 novembre.