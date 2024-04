BiblioMusic. Giocando con la musica e le parole

La Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” e la Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Spoleto si uniscono

La Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” e la Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Spoleto si uniscono per offrire cinque incontri, per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni, in cui la lettura di brevi favole si intreccia e si mescola con l’uso di strumenti musicali, danze, ritmi e canti.

Gli appuntamenti mirano a sviluppare le competenze musicali, espressive e motorie, favorire il gusto per l’invenzione, il movimento corporeo, l’uso della voce anche attraverso piccoli strumentini d’arte e d’occasione, far acquisire consapevolezza nel gesto sonoro e di come esso influisca sull’ambiente, sviluppare, in modo creativo, la propria vocalità e motricità, orientarsi nell’associazione suono/comprensione del testo.

“La collaborazione tra due istituzioni culturali pubbliche di Spoleto è già di per sé una notizia positiva – ha dichiarato l’assessore Danilo Chiodetti – Se a questo aggiungiamo che l’iniziativa si configura quale percorso educativo e di crescita per bambini e bambine attraverso la musica, ritengo che il progetto Bibliomusic sia una grande opportunità per i giovanissimi della nostra città. Con questa iniziativa puntiamo a dare spazio alla socializzazione, alla libertà di espressione della propria personalità, sensibilizzando al contempo alla bellezza, all’arte e alla cultura”.

Gli incontri si terranno a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca Comunale “G. Carducci”, sabato 20 aprile, il 4, l’11 ed il 18 maggio dalle 10.30 alle 11.30 e lunedì 27 maggio dalle 16.30 alle 17.30.

Gli appuntamenti sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione (15 partecipanti per ogni incontro).

È possibile partecipare a singoli incontri.

Per informazioni e prenotazioni (è possibile partecipare a singoli incontri) è necessario contattare la Scuola Comunale di Musica e Danza (0743 218615 o scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it) o la Biblioteca Comunale (0743 218801 o biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it).