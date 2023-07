BIBL-YOU, il progetto della biblioteca “Carducci” ottiene 100.000 euro di finanziamento

Nato per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile è frutto di una co-progettazione che ha coinvolto l’Associazione culturale TEUDE, Il filo rosso, L’uovo di Colombo e La Mama Umbria

BIBL-YOU: giovani energie in biblioteca, questo il titolo del progetto della Biblioteca comunale “G. Carducci” che ha ottenuto € 100.000,00 di finanziamento dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cofinanziato con € 25.000,00 dal Comune di Spoleto e frutto di una co-progettazione che ha coinvolto l’Associazione culturale TEUDE in partenariato con le associazioni Il filo rosso, L’uovo di Colombo e La Mama Umbria, il progetto punta a favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile all’interno della biblioteca attraverso laboratori e letture collettive, nell’ottica della conoscenza reciproca, dello scambio di interessi e di competenze.

Cinque le attività previste nel progetto e rivolte principalmente alla fascia d’età tra i 14 e i 35 anni: si va da Lab Postazione podcast, che prevede l’allestimento di una postazione podcast dove i giovani che frequentano la biblioteca possono trasmettere pensieri, poesie, racconti brevi, a Lab Io sono un’opera d’arte: corsi, incontri e attività per porre l’attenzione sulla unicità e sulla bellezza della persona, con “La bottega di animazione” (corsi di clown-terapia, formazione animatori ludici e scacchi) e “La bottega d’arte” (corso di fumetti manga e concorso fotografico); da Lab LIBeRO CINEMA SOLUBILE©/LIBeRO REEL SOLUBILE©, un gioco-evento di gamification, che utilizza il video per stimolare l’immediatezza creativa, a cui saranno invitati 11 giovani artisti che si sfideranno nella realizzazione di un video no-budget, a tecnica libera, a Lab Guide dentro e fuori, con laboratori tematici e corsi di approfondimento alla scoperta della nostra storia attraverso l’uso dinamico del patrimonio della biblioteca.

Ultima delle cinque attività previste nel progetto BIBL-YOU: giovani energie in biblioteca è REWIND, incontro mensile con una lettura dedicata al tema “Io sono un’opera d’arte”, aperto ai partecipanti delle Botteghe e alla cittadinanza, per dare continuità ai vari progetti e alle relazioni create, per favorire un tessuto sociale fondato su relazioni radicate e in evoluzione.