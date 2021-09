Bettona Etruscan Mtb: una palestra a cielo aperto nel contesto dell’Umbria Crossing Outdoor Festival

In rampa di lancio il trofeo e la grande macchina organizzativa dell’Asd Bettona Mtb si è riavviata dopo il grande successo ottenuto nel mese di luglio con la gara di cross country. Per il grande evento di fine stagione in data domenica 26 settembre della mountain bike umbra e si sta lavorando intensamente per far si che anche questa quarta edizione si possa svolgere al meglio.

Lo scopo degli organizzatori è quello di far diventare il borgo di Bettona una palestra a cielo aperto. Il concetto si basa sul fatto di avere una manifestazione sportiva all’aria aperta che possa durare tre giorni con eventi che comprendono anche il trakking, le passeggiate, workout nel borgo e tanto altro ed è per questo che spicca all’attenzione di tutti gli sportivi l’Umbria Crossing Outdoor Festival, all’insegna dello sport, della salute e della sostenibilità.

L’evento è nato in comune accordo con l’Umbria Crossing di Chiara e Luca Brustenghi fin dal primo anno. È un format unico che prevede il trail running sabato 25 settembre e la mountain bike il giorno 26. La particolarità dell’evento sta nel fatto che il percorso dei 50 chilometri, che prevede 2000 metri di dislivello positivo, è comune alle due gare. Il percorso corto, 20 chilometri per il running e 25 per la mountain bike è praticamente lo stesso. Mentre da quest’anno la mountainbike ha la particolarità di avere un percorso marathon di 75 chilometri con 3000 metri di dislivello positivo che sarà una delle gare più dure in Italia.

Ulteriori informazioni e iscrizioni sono disponibili al link http://www.bettonamtb.it/regolamento/

Tutte le info su Umbria Crossing Outdoor Festival http://www.umbriacrossing.com/wp-content/uploads/2021/09/OFFICIAL%20PROGRAM%202021_compressed.pdf