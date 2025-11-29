Beroide: domani la Messa e l’intitolazione della piazza a Don Settimio Berzetta

Beroide si prepara a vivere un momento di intensa partecipazione. Domani, domenica 30 novembre, alle ore 10.00, l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, insieme al Pievano mons. Alessandro Lucentini, presiederà la Santa Messa nella chiesa del paese.

La celebrazione sarà seguita da un evento particolarmente significativo per l’intera comunità: l’intitolazione della piazza di Beroide a Don Settimio Berzetta, storico e amatissimo parroco che ha guidato la parrocchia del paese per molti anni. Nato a Cantalupo di Bevagna nel 1922 e scomparso nel 2003, Don Settimio viene ricordato come una figura guida, capace di unire, ascoltare e accompagnare generazioni di fedeli con discrezione e profonda umanità.

Alla cerimonia ufficiale parteciperanno anche rappresentanti del Comune di Spoleto, a testimonianza del forte legame tra la comunità locale e la memoria del sacerdote.

L’appuntamento si preannuncia come un momento di raccoglimento, riconoscenza e condivisione, in cui l’intero paese renderà omaggio a una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Beroide.