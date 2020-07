Il presidente Toppo: “non c’era altra scelta; tre appuntamenti in programma in estate “

In settimana si è riunito, presso la sede, il consiglio direttivo dell’Associazione Pro Beroide che ha preso decisioni importanti sull’annata corrente.

È stato confermato l’annullamento della XXXIII edizione della Sagra dell’Anguilla e del Gambero di fiume.

“Purtroppo – ha detto il presidente Lino Toppo – non c’era altra scelta; siamo consapevoli che una Sagra come la nostra così particolare, soprattutto per i prodotti che utilizziamo, non si può organizzare su due piedi; e quindi abbiamo preferito soprassedere, almeno per quest’anno”.

Un 2020 che, nonostante tutto, non è scorso e non scorrerà in modo inattivo per la Associazione che, dopo il rinnovo delle cariche sociali e l’assegnazione della gestione del Circolo Ricreativo, presente nel verde attrezzato del paese e resasi disponibile al termine del 2019, ha messo in cantiere, comunque, tre piccoli eventi.

“Il 18 luglio – prosegue Toppo – ci sarà la tradizionale cena del tesseramento; mentre l’8 agosto è prevista una cena sociale a base di anguilla, perché così non rischiamo di perdere l’allenamento in vista di un 2021, che auspichiamo possa essere più fortunato. Infine saluteremo l’estate con una proiezione dell’attività della Pro Beroide in tutti questi anni, curata, come sempre, dalle sapienti mani di Alfredo Andreani”.

Insomma, nonostante la soffertissima decisione di rinunciare ad un evento ormai storico come la Sagra dell’Anguilla, la Pro Beroide mette in campo il possibile per restare punto di riferimento del territorio.