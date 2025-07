Berliner Ensemble ed Ersan Mondtag, Anoushka Shankar, Circa e Franui Musicbanda: il 68° Festival dei Due Mondi continua tra musica, teatro e circo contemporaneo

Il sessantottesimo Festival dei Due Mondi prosegue con il secondo weekend di spettacoli tra Teatro Musicale, Danza, Musica, Teatro e Arte. Sabato 5 e domenica 6 luglio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti è attesa la nuova produzione del Berliner Ensemble, che dopo dieci anni torna a Spoleto con un’originale versione del Woyzeck di Georg Büchner per la regia del giovane regista tedesco rivelazione Ersan Mondtag. Con l’accompagnamento musicale dal vivo di sei musicisti, Mondtag ambienta il testo di Georg Büchner nella foresta, tra i membri di una piccola comunità isolata e imprigionata in una mascolinità tossica. «Da sempre mi affascina il rapporto tra la colpa individuale e la responsabilità collettiva. Büchner ci pone davanti a una questione scomoda: comprendere il gesto di un singolo individuo nella sua tragica necessità. Oggi, questa riflessione è più attuale che mai», commenta Mondtag.

Domani giovedì 3 luglio il weekend inizia con Anoushka Shankar, regina del sitar che ha fatto dello strumento principe della tradizione indiana la chiave del proprio innovativo linguaggio musicale. Prima musicista indiana a essersi esibita live ai Grammy Awards, ha collaborato con Nina Simone, Sting, Madonna e Peter Gabriel: a Spoleto presenta il suo ultimo album Chapter III: We Return To Light. Atteso il ritorno di Alessandro Baricco, in Piazza Duomo domenica 6 luglio (e in diretta su Rai dalle 21:15) con una nuova produzione dello spettacolo Novecento: il duello. Insieme a Baricco, a raccontare la storia del pianista sull’oceano ci sono il pianista Stefano Bollani e il trombettista Enrico Rava. Baricco torna ancora una volta a Spoleto dopo il successo delle sue lezioni di musica nel 2024 e dello spettacolo Atene contro Melo nel 2023.

Per la sezione Danza è in arrivo lo spettacolo della compagnia australiana di circo contemporaneo Circa, che venerdì 4 e sabato 5 luglio al Teatro Romano propone Urlicht Primal Light. Mahler goes Circus. La musica di Gustav Mahler, attorno alla quale ruota la programmazione di questa edizione, si fa linguaggio vivo di corpi e di suoni grazie alla collaborazione con l’ensemble tirolese Franui Musicbanda: i maestri della danza acrobatica conducono il pubblico attraverso una rilettura audace e poetica dell’universo mahleriano in cui i corpi degli artisti esplorano le trame emotive della musica.

Entra nel vivo la rassegna dei concerti di mezzogiorno e del pomeriggio al Teatro Caio Melisso, con il baritono tedesco Benjamin Appl (4 luglio ore 12) impegnato in un omaggio a Dietrich Fischer-Dieskau; il basso Matthew Rose (5 luglio ore 12) per un programma di songs inglesi e americane. Il mezzosoprano Lea Desandre in duo con il liutista Thomas Dunford (6 luglio ore 12) attraversa le canzoni d’amore francesi nel corso di tre secoli, mentre Raffaele Pe e La Lira d’Orfeo (5 luglio ore 17) propongono un omaggio ad Alessandro Scarlatti a trecento anni dalla morte. Continuano gli appuntamenti nel cortile di Palazzo Collicola: venerdì 4 luglio è attesa la cantante e producer Arushi Jain mentre sabato 5 luglio la pianista Francesca Tandoi è ospite del Jazz Club.

Negli spazi di via Saffi è possibile visitare la mostra In scena. L’arte dei costumi al Festival di Spoleto: un’esposizione che celebra la storia del Festival attraverso il suo archivio, frutto di un lungo lavoro di recupero e valorizzazione avviato nel 2021. Fulcro dell’esposizione sono i costumi di scena, testimoni della creatività dei grandi costumisti che hanno collaborato con il Festival: tra i pezzi più iconici il costume indossato da Nureyev in Raymonda e i bozzetti e costumi di The Rake’s Progress (1993, David Hughes).

La retrospettiva di documentari musicali di Frank Scheffer Films For The Earth prosegue alla Sala Pegasus con le pellicole dedicate a John Cage e al Ring di Wagner (5 luglio), a Éclat di Pierre Boulez e all’Helicopter String Quartet di Stockhausen (6 luglio).

A trent’anni dal debutto, dal 4 al 6 luglio all’Auditorium della Stella Federico Tiezzi e Sandro Lombardi riportano in scena Edipus di Giovanni Testori: uno dei loro più grandi successi che, subito dopo la scomparsa dell’autore, ne rilanciò la drammaturgia. Italiano mescolato a dialetto lombardo, francese, latino e spagnolo, con echi di Ruzante, la lingua di Testori è rivoluzionaria, ed è questa inventiva a rendere Edipus un capolavoro di “teatro di poesia”. Fino a domenica 6 luglio (San Simone) è ancora in scena La cosmicomica vita di Q, il nuovo spettacolo di Luca Marinelli che lo vede impegnato nella doppia veste di regista e attore.

Continua fino al 13 luglio l’esperienza immersiva al Complesso Monumentale di San Nicolò; ispirati dalla tecnica del viaggio sciamanico, Fattoria Vittadini e Maura Di Vietri creano FLUX, un viaggio alla scoperta del proprio animale-guida.

Per il secondo weekend di incontri con gli artisti, i popolari appuntamenti gratuiti all’Hotel dei Duchi che nelle giornate di spettacolo invitano i protagonisti del Festival a raccontarsi al pubblico, sono attesi Federico Tiezzi, Sandro Lombardi e Yaron Lifschitz (4 luglio), Ersan Mondtag e Raffaele Pe (5 luglio).

Proseguono le mostre e i progetti speciali che circondano la programmazione di Spoleto68. All’Ex-Battistero della Manna d’Oro la mostra Unhappen Unhappen Unhappen – Pepper’s Ghost Dioramas presenta in anteprima quattro diorami animati realizzati da Anathi Conjwa, William Kentridge, Micca Manganye e Sabine Theunissen con la tecnica Pepper’s Ghost: la Fondazione Carla Fendi e i Mahler & LeWitt Studios ospitano The Centre for the Less Good Idea, in occasione dello spettacolo The Great Yes, The Great No di William Kentridge, con la mostra e un programma di residenze e talk. Palazzo Collicola, come ogni anno, presenta un ricco programma espositivo dedicato all’arte contemporanea. Gli spazi del Piano Nobile ospitano Pensieri fuggitivi, un’ampia selezione di opere realizzate negli ultimi anni da William Kentridge, autore del manifesto di questa edizione del Festival. Si prosegue con l’esposizione che ripercorre la storia del Festival dei Due Mondi attraverso i suoi manifesti, dal 1958 a oggi, firmati da grandi artisti come Balthus, Burri, De Kooning, Mirò.

Per la programmazione curata dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico sono in scena l’esercitazione di regia del corso di Diploma Accademico di II livello La Scozia è una sala troppo piccola (Cinema Sala Frau, 2-3 luglio), il Saggio del III anno del Corso di Recitazione di Diploma Accademico di I livello Fassbinder Zeitgeist (Teatrino delle 6, 3-4 luglio) e l’esercitazione di regia del corso di Diploma Accademico di II livello Premere per fermare lo spettacolo (Cinema Sala Frau, 6-7 luglio).

Al Cantiere Oberdan continua la rassegna de La Mama Spoleto Open. Tra gli spettacoli in programma ci sono anche le compagnie selezionate dal bando “Bottom up” dedicato alle compagnie emergenti: Hòs della Compagnia UCCI UCCI (2 luglio) e lo spettacolo vincitore Accabadora di Lunella Cherchi e Caterina Campo (3 luglio). In scena anche Spinte di Claudio Larena in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria (4 luglio).

Domani a Palazzo Mauri torna l’appuntamento con la X Giornata Nazionale del Mondo che non c’è, seminario organizzato da CESP – Rete delle Scuole Ristrette dedicato all’istituzione di biblioteche all’interno degli istituti penitenziari e al diritto di accesso alla cultura per la popolazione detenuta.

Nell’ambito della collaborazione con la Direzione Rai Per la Sostenibilità – ESG e con Rai Umbria, sabato 5 luglio alla Rocca Albornoziana è in programma l’evento No Women No Panel: diamo spazio alle donne dal titolo Figlie delle Stelle. Si comincia alle ore 10:30 con il panel che comprende l’ingegnera aerospaziale Anthea Comellini, l’astrofisico Massimo Della Valle, l’ingegnera nucleare Elvina Finzi Tirelli, il curatore scientifico del Planetario di Roma Stefano Giovanardi e il Capitano Pilota dell’Aeronautica Militare Andrea Patassa. L’evento prevede la partecipazione straordinaria l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi. Dalle ore 21 alle ore 23 è in programma l’osservazione serale del cielo a cura dell’Associazione Astronomica Umbra e del Gruppo Astrofili Monte Subasio APS.

Venerdì 4 luglio è in programma l’assegnazione del Premio Fondazione Carispo, conferito ogni anno a una figura che ha contribuito in modo significativo alla vita culturale della città e alla continuità di una delle sue istituzioni più rappresentative, e assegnato quest’anno alla direttrice artistica Monique Veaute. Sempre venerdì 4 luglio, a Casa Menotti alle ore 16, è in programma l’assegnazione del Premio Monini “Una finestra sui Due Mondi”: istituito dalla famiglia Monini nel 2010, il riconoscimento viene consegnato da Maria Flora e Zefferino Monini ad artisti di fama nazionale e mondiale. Quest’anno a riceverlo sarà Alessandro Baricco.

Secondo weekend anche per il Laboratorio del sogno, il progetto che permette al pubblico di partecipare a esclusivi laboratori d’artigianato per creare con le proprie mani piccoli ed esclusivi accessori di pelletteria (ingresso gratuito su prenotazione): sabato 5 e domenica 6 luglio sarà proposta la realizzazione di cinture e bracciali.

Negli spazi di Radio 2Mondi e Meeting Point prosegue la decima edizione del FuoriFestival, con una lineup che include artisti e artiste come Hugo Sanchez, Nunzia Picciallo, Gaia Tones e Vica Pacheco.

