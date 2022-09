Benefici assistenza sisma 2016: prorogata al 15 ottobre la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni

La presentazione della domanda per il possesso dei requisiti va effettuata online

Prorogata al 15 ottobre la scadenza per presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per il mantenimento del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) o delle Soluzioni Abitative d’Emergenza (SAE) o riguardante l’edilizia residenziale per l’emergenza sisma.

I residenti dei comuni del cratere sisma 2016 che percepiscono i benefici di assistenza, possono effettuare la presentazione attraverso la piattaforma telematica attiva dallo scorso 15 luglio all’indirizzo https://appsem.invitalia.it.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare beneficiario che provvederà in nome e per conto degli ulteriori componenti (ogni anno e comunque nei termini previsti, nonché in tutte le occasioni richieste dalla norma e a seguito di variazione di quanto precedentemente dichiarato), pena la decadenza dal contributo stesso.

Coloro che hanno presentato l’istanza per il mantenimento del possesso dei requisiti del Cas per l’anno 2022 in forma cartacea sono tenuti a ripresentare l’istanza mediante la procedura informatizzata di cui sopra entro il 15 ottobre 2022. La dichiarazione, sempre mediante la procedura informatizzata, può essere presentata anche da un soggetto appositamente delegato dall’interessato.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alle email michela.cori@comune.spoleto.pg.it o laura.rossi@comune.spoleto.pg.it, all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.spoleto@postacert.umbria.it o telefonare ai numeri 0743 218728 – 218505.

Per eventuale assistenza all’accesso alla piattaforma online ci si può rivolgere al DigiPASS Spoleto in via Antonio

Busetti 28 (accanto allo Sportello del Cittadino) previo appuntamento telefonico da concordare al numero

0743218152.