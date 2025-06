Bene l’MTB Spoleto a Nocera Umbra

Prime competizioni con il grandissimo caldo per i bikers umbri e, subito, grandi difficoltà per tutti gli appassionati in occasione della Granfondo delle Sorgenti, corsa come sempre a Nocera Umbra e valida, oltre che i per i circuiti Umbria Marathon e UmbriaTuscany, anche l’Italian Supersix Race, che coinvolge Marche e Romagna. Percorso duro come sempre e temperature infernali (sfiorati i 40°), con partenza slittata di un’ora per permettere l’arrivo del mezzo di soccorso che potesse assistere gli eventuali infortunati.

In mezzo a tante difficoltà ambientali, bene Alessandro Desantis che gestisce bene lo sforzo, chiudendo al nono posto assoluto (7° nella élite), al termine di una gara percorsa in solitaria, con gruppo sgranato già dalle prime battute.

Eccellente prestazione per Ursula Arcangeli, che ha chiuso prima di categoria e che, nella classifica assoluta femminile, si è dovuta arrendere solo alla cilena Viduarre, fuoriclasse che si è messa dietro anche quasi tutti gli uomini, con il suo 11° posto assoluto.

Generosa prestazione per gli altri ragazzi del MTB Spoleto: un Piermatti in straordinaria crescita, chiude al 4° posto nella M3 e abbondantemente nei trenta nella classifica assoluta: bene anche Crispini, che chiude nei dieci della M3.

Prossima prova il 29 giugno ad Arrone per la 209 Marathon; ma qualche temerario gareggerà anche a Poppi, nel prossimo fine settimana, con in palio punti pesanti per la Umbriatuscany.