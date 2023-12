“Bene il Frecciargento. Necessario ridurre i tempi di percorrenza e treni veloci in Umbria”

Il comunicato stampa del Comitato spontaneo Viaggiatori Foligno, Spoleto, Valnerina

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Comitato Spontaneo Foligno Spoleto Valnerina esprime soddisfazione per la promozione a Frecciargento della coppia Ravenna – Roma. Il treno in questione sarà dotato di materiale rotabile piu recente e di WIFI che darà la possibilità di poter lavorare o studiare in viaggio. Parallelamente al miglioramento della tipologia della FRECCIA si ritiene necessario RIDURRE I TEMPI DI PERCORRENZA, perchè attualmente paragonabili a quelli dei treni regionali, specialmente nella tratta Roma – Terni. Il comitato spontaneo chiede inoltre l’inserimento del suddetto treno nella Carta TUTTOTRENO Umbria, come si era già verificato con il Frecciabianca, fondamentale per poter accedere al treno per chi lavora e studia.

Si chiede urgentemente il miglioramento del collegamento del capoluogo, Perugia, e Assisi – Foligno – Spoleto – Terni con Roma, velocizzando l’Intercity IC 531 che parte da Perugia alle 6.40 e che arriva insieme al regionale precedente (l’Intercity arriva a Roma alle ore 8.55 ed il regionale alle ore 8.52). In questa fascia oraria importantissima per chi si reca a Roma per lavoro o per prendere qualsiasi coincidenza, manca un treno che arrivi a Roma alle 8.30 -8.40 circa. Si chiede pertanto che il suddetto Intercity IC 531 migliori la sua percorrenza facendo sí che la partenza da Perugia sia in orario e che si effettui un monitoraggio di velocità e coincidenze, accorciando l’orario di arrivo a Roma di almeno 10 minuti. (Sarebbe molto importante per la stessa Perugia che lamenta di avere pochi collegamenti con la capitale). Un’altra soluzione sarebbe sostituire il suddetto treno con un Frecciargento, anticipando l’arrivo a Termini. Questo treno potrebbe essere un punto di partenza per attenuare l’isolamento dell’Umbria e potrebbe essere prolungato su Napoli, Salerno Reggio Calabria verso sud.Sarebbe fondamentale considerare di istituire almeno due coppie di Frecciarossa tra il nord e il sud Italia che transitino all’interno della nostra regione (Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto, Terni) uscendo dalla linea ad alta velocità ad Orte per rientrarvi ad Arezzo e viceversa, arretrando fino a Terni l’attuale coppia di Frecciarossa 9300-9329 Perugia-Torino e viceversa.Comitato spontaneo Viaggiatori Foligno, Spoleto, Valnerina