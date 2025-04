Ben Böhmer in prima italiana al Festival dei Due Mondi

Dopo i concerti sold out di Max Cooper e Oneohtrix Point Never, mercoledì 2 luglio alle ore 21:30 l’elettronica torna al Teatro Romano di Spoleto con il concerto di Ben Böhmer e il suo nuovo album Bloom. Visionario della scena musicale elettronica, creatore di un sound originale tra beat house e atmosfere oniriche, Böhmer ha conquistato i più grandi festival internazionali suonando per migliaia di persone: Sónar, Glastonbury, Primavera Sound, Sziget, Lost Village, EDC e Life Is Beautiful. Ha appena concluso un tour mondiale da record – tutto esaurito registrato con mesi di anticipo – e presenta il suo nuovo lavoro Bloom, dopo il successo dell’album di debutto Breathing e quello di Begin Again. «Questo album mi ha riconnesso alla musica dopo anni intensi di tournée. È un viaggio attraverso il cambiamento, la scoperta di sé e la ricerca del momento giusto per “sbocciare”», racconta l’artista.

Böhmer si è avvicinato alla musica studiando pianoforte e tromba, ma è stato attraverso i sintetizzatori che ha trovato un linguaggio personale, passando poi alla produzione di musica elettronica. L’improvvisazione è da sempre un elemento essenziale, e per questo ogni live set è un’esperienza irripetibile.

Con quasi un miliardo di streaming, le sue produzioni sono una testimonianza del suo successo internazionale.

I biglietti (€ 35) sono in vendita a partire da domani alle ore 10 su www.festivaldispoleto.com, tramite il Call Center al numero +39 0743 776444 e presso:

• Festival Box Office & Merchandising, via Saffi, 12 | Spoleto – aperto dal 27 marzo tutti i giorni con orario 10-13 e 15-18

• Box Office Vivaticket, viale Trento e Trieste 78 | Spoleto

• Punti vendita nazionali Vivaticket, elencati sul sito www.festivaldispoleto.com