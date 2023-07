Bellissima chiusura della Umbria Marathon per l’MTB Spoleto

Si è chiuso domenica scorsa a Massa Martana, con la classicissima Martani Superbike, il circuito Umbria Marathon, che ha visto in competizione i migliori specialisti MTB della nostra regione e non solo, che hanno iniziato la loro sfida il 3 marzo in una fredda Orvieto fino a concluderla in piena estate.

Per quello che riguarda le prove individuali, si conferma su altissimi livelli Alessandro Desantis, secondo nella élite Granfondo, categoria in cui si sono distinti anche Sabbatucci e Mattarocci (rispettivamente 4° e 6°). Doppietta nella Juniores con Riccardo Paloni 1°, che precede Leonardo Cardarelli. 1° posto tra le donne per l’indomabile Ursula Arcangeli. 10° posto nella competitivissima M1 per Iachettini. Menzioni anche nella M3, con Piermatti 3°, Crispini 5°, Nicolucci 8°; appena fuori dai dieci Silvestri e Gianluca Paloni. 10° Buompadre nella M4. 6° Lahuec nella M5. 8° nella M6 Marcello Federiconi, uno dei trascinatori del gruppo spoletino, insieme a Settimo Cirspini. 3° nella M7 l’inossidabile Fabrizio Cenci. Soddisfazioni anche dagli atleti che si confrontati con i percorsi classic, a partire dal 1° posto tra le donne per Chiara Crispini; ma si registrano anche l’8° posto di Castrica nella M2, il 2° di Patito nella M3 ed il 10° di Falchi nella M5.

Come sempre le premiazioni si terranno a dicembre, ma data e location devono ancora essere ufficializzate.

Da qualche ora sono state ufficializzate le varie classifiche finali, che hanno visto ottimi risultati per l’MTB Spoleto. L’obiettivo di inizio anno per la società presieduta da Emiliano Di Battista era quello di creare, in queste occasioni, lo spirito di squadra e di amicizia che sempre contraddistingue tutte le attività sociali; risultato raggiunto in pieno, perché gli spoletini si sono aggiudicati la classifica a squadre a testimonianza del gran numero di atleti schierati che si sono impegnati ad affrontare durissime prove e trasferte impegnative, sacrificando giornate di riposo e famiglie.