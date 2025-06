Belli e Menotti protagonisti ai Pomeriggi del Lirico Sperimentale

Giovedì 26 giugno alle ore 18, nel cortile coperto di Palazzo Mauri sede della Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Spoleto, si conclude la rassegna I Pomeriggi del Lirico Sperimentale, promossa dal Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del prezioso carteggio tra Adriano Belli e Gian Carlo Menotti, conservato presso l’archivio dello Sperimentale. Lettere, cartoline, biglietti e fotografie autografate – datati tra il 1953 e il 1963 – raccontano la nascita di un’amicizia profonda e di una collaborazione feconda, che contribuì anche alla fondazione del Festival dei Due Mondi.

Ne parleranno Pier Maurizio Della Porta (musicologo ed ex direttore dell’Archivio di Stato di Perugia), Carla Cesarini (Biblioteca Comunale “G. Carducci”) e Raffaella Clerici (Centro Studi “Belli-Argiris”), che illustreranno i contenuti del carteggio, la storia della sua conservazione e il valore culturale del sodalizio Belli-Menotti per la città di Spoleto.

Seguirà un intervento musicale del soprano Ariadna Vilardaga Gómez, accompagnata al pianoforte dal maestro Georgios Tziatziafis, con brani tratti dal repertorio menottiano.

L’appuntamento chiude un ciclo di incontri nati per mettere in luce il legame tra la memoria storica custodita dallo Sperimentale e il territorio, in un costante dialogo tra passato, presente e futuro.

Ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645