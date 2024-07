BeiRicordi Show, due spettacoli a Palazzo Mauri martedì 9 e giovedì 11 luglio

Andrea Palma (Skam – sesta stagione ), Maria Chiara Orti (C’è ancora domani), Michele Mazzetti (Dimensione Brama) sono fra gli attori di BeiRicordi Show, due spettacoli inseriti nel programma del 67° Festival dei Due Mondi di Spoleto all’interno del progetto BIBL_YOU Giovani energie in Biblioteca.

Si tratta di performance, monologhi, musica, improvvisazioni sonore e tanta sperimentazione presentati da La Mama Umbria e Beiricordi, con il supporto e la collaborazione di “Scomodo” e la collaborazione della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto.

Due gli appuntamenti ad ingresso libero a Palazzo Mauri. Il primo è in programma per martedì 9 luglio in biblioteca alle ore 18.00. Le associazioni racconteranno il progetto “BIBL_YOU: giovani energie in biblioteca” finanziato con il bando “Giovani in Biblioteca” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saranno presenti, per illustrare il programma e tutte le attività realizzate, i rappresentanti della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ e delle associazioni partner La MaMa Umbria, L’Uovo di Colombo, Teude e il Filo Rosso.

Alle ore 18.30 si terrà BEI RICORDI SHOW, un varietà tra intrattenimento e ricerca artistica, con attori, attrici, musicisti/e e improvvisazioni sonore.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 11 luglio alle ore 22.00 per la seconda Notte Bianca del Festival. Nella sede della Biblioteca comunale di Palazzo Mauri andrà in scena BEI RICORDI SHOW – Un nuovo live performance di giovani artisti under 35 tra recitazione, musica e intrattenimento.

Ospiti nelle due date saranno Andrea Palma, Aurora Di Modugno, Maria Chiara Orti, Michele Mazzetti, Vito e Riccardo Colasuonno, Silvia Ignoto, Pietro Pasqualetti, Salvatore Beercock.

Gli spettacoli, per la direzione artistica di Marcello Caporiccio, Emma Quartullo e Silvia Ignoto, avranno una durata di un’ora e trenta minuti e saranno ad ingresso gratuito.

Beiricordi è un contenitore di progetti artistici multidisciplinari di spettacolo dal vivo under 35. Dal 2022 a oggi hanno coinvolto, a roma, oltre 200 professionisti per creare – insieme – uno spazio di espressione artistica e creativa. Collaborano con oltre 130 artisti ed hanno realizzato 20 edizioni di Beiricordi show e 8 spettacoli teatrali intercettando in totale 1500 spettatori e spettatrici.