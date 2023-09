Bececco: “Spoleto deve avere la forza di dire basta!”

Il comunicato stampa di Spoleto Futura

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

BASTA! Spoleto deve avere la forza di dire BASTA! Un’altra donna ha perso la vita a Spoleto ed il suo OSPEDALE non è stato in grado di dare una risposta adeguata alle esigenze dei suoi cittadini! E non dipende dal personale che ci lavora, che anzi si fa in quattro per sopperire alle mancanze strutturali e al depotenziamento creatosi in seguito alla “covidizzazione” del nostro ospedale.

Che ce ne facciamo della chirurgia testa-collo tanto sbandierata o dell’ortopedia solo protesica, se non si riesce a salvare la vita delle persone o a far nascere a Spoleto i figli di Spoleto? Ci hanno stancato le storie dei numeri e dei costi noi vogliamo essere adeguatamente soccorsi e curati e vogliamo essere sicuri di vivere in questa meravigliosa Città! Tutti i cittadini hanno lo stesso sacrosanto diritto ad un servizio sanitario efficace ed efficiente ed universale!

Siamo vicini ai familiari della donna che ha perso la vita ieri a Spoleto e ci uniamo al loro cordoglio.

La nostra promessa è quella che non smetteremo di batterci affinché ciò non accada più.

Tutti i cittadini però devono stare dalla stessa parte e farsi sentire. Il 23 Settembre è il momento giusto per farlo! Vi aspettiamo in Piazza Garibaldi per un grande corteo che arriverà fino al nostro Ospedale.

Spoleto rispondi e di’ anche tu BASTA!

Spoleto Futura