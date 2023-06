Bececco: “La ciclabile Spoleto-Assisi in condizioni inaccettabili”

Le parole della consigliera comunale di Spoleto Futura

“Oggi in Consiglio Comunale – scrive in una nota Maria Elena Bececco – ho portato a conoscenza del Sindaco e dell’amministrazione comunale la situazione critica in cui versa la nostra pista ciclabile.

Non è tollerabile che una delle piste ciclabili più belle d’Europa, quella di Spoleto -Assisi, con il meraviglioso tratto della ex ferrovia Spoleto Norcia, venga abbandonata in questo modo. Non è concepibile che un Sindaco permetta questo scempio e non faccia nulla affinché questa situazione venga risolta il prima possibile.

Spoleto, che è una Città che punta sul turismo ( e la pista ciclabile Spoleto Assisi è sicuramente un’infrastruttura estemamente attrattiva per il cicloturismo), che ospita una delle manifestazioni ciclistiche più importanti d’Italia (la Spoleto Norcia in mtb, che è nata proprio per promuovere la nostra pista ciclabile) non può permettere che una ricchezza come questa venga trattata in questo modo.”